6 ideas para reciclar las camisas viejas que tienes olvidadas en tu clóset
Son grandes ideas para poder crear un nuevo producto y usarlo para organizar tu casa.
En el mundo del reciclaje nos podemos encontrar con una gran cantidad de ideas para darle una segunda oportunidad a aquellos objetos que tienen como destino un rincón de casa o la basura. En esta oportunidad te vamos a contar cómo reciclar las camisas viejas.
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Las prendas mencionadas cuentan con tela, botones, bolsillos y mangas que pueden ser reutilizadas de la mejor manera. Pon manos a la obra para poder crear nuevos objetos interesantes.
¿Cómo reciclar las camisas viejas?
El primero paso a la hora de reutilizar las camisas viejas es importante comenzaron por lavar y secar la prenda. Luego la extiendes en una superficie para poder ver cuáles son las partes más resistentes. La espalda suele ofrecer el paño más amplio; los bolsillos y puños permiten resolver usos pequeños con menos modificaciones.
También tienes que marcar los cortes antes de hacerlos y conservar los dobladillos y las costuras originales. Deberás separar los botones que encuentres firmes y en buen estado.
Las ideas para llevar a cabo son las siguientes:
Bolsillo organizador dentro del placard: para esta idea vas a tener que recortar el bolsillo del pecho por alrededor para no cortar las costuras. Vas a sujetar el borde superior del paño con dos pinzas sobre un soporte firme. Allí puedes guardar tus accesorios livianos.
Envoltorio reutilizable para regalos: esta es una gran idea donde vas a utilizar el cuadrado grande de la espalda para envolver una caja en donde debes unir las esquinas con nudos.
Protectores para zapatos guardados: también puedes sacar provecho de las mangas para hacer fundas individuales con el objetivo de guardar zapatos o accesorios.
Separadores para platos y fuentes: vas a cortar piezas de tela para intercalar entre vajilla almacenada. Si el tejido es muy fino, puedes doblarlo en varias capas. Sirve para reducir el roce.
Organizadores de cables desconectados: con el puño que conserve el botón y el ojal puedes cerrarlos en el cable enrollado sin apretarlo. No cubras cargadores o equipos durante el uso.
Paños para tareas domésticas: por último, saca provecho a las partes de algodón para retirar polvo de superficies. Para ello tendrás que sacar botones, etiquetas duras y costuras gruesas.