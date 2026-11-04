6 ideas para reciclar las camisas viejas que tienes olvidadas en tu clóset

En el mundo del reciclaje nos podemos encontrar con una gran cantidad de ideas para darle una segunda oportunidad a aquellos objetos que tienen como destino un rincón de casa o la basura. En esta oportunidad te vamos a contar cómo reciclar las camisas viejas.

Bluey: Las montañas azules

Las prendas mencionadas cuentan con tela, botones, bolsillos y mangas que pueden ser reutilizadas de la mejor manera. Pon manos a la obra para poder crear nuevos objetos interesantes.

¿Cómo reciclar las camisas viejas?

El primero paso a la hora de reutilizar las camisas viejas es importante comenzaron por lavar y secar la prenda. Luego la extiendes en una superficie para poder ver cuáles son las partes más resistentes. La espalda suele ofrecer el paño más amplio; los bolsillos y puños permiten resolver usos pequeños con menos modificaciones.

También tienes que marcar los cortes antes de hacerlos y conservar los dobladillos y las costuras originales. Deberás separar los botones que encuentres firmes y en buen estado.

Las ideas para llevar a cabo son las siguientes:

Bolsillo organizador dentro del placard: para esta idea vas a tener que recortar el bolsillo del pecho por alrededor para no cortar las costuras. Vas a sujetar el borde superior del paño con dos pinzas sobre un soporte firme. Allí puedes guardar tus accesorios livianos.

Estos bolsillos son ideales.|Pinterest

Envoltorio reutilizable para regalos: esta es una gran idea donde vas a utilizar el cuadrado grande de la espalda para envolver una caja en donde debes unir las esquinas con nudos.

Protectores para zapatos guardados: también puedes sacar provecho de las mangas para hacer fundas individuales con el objetivo de guardar zapatos o accesorios.

Separadores para platos y fuentes: vas a cortar piezas de tela para intercalar entre vajilla almacenada. Si el tejido es muy fino, puedes doblarlo en varias capas. Sirve para reducir el roce.

Los separadores son una buena opción.|Pinterest

Organizadores de cables desconectados: con el puño que conserve el botón y el ojal puedes cerrarlos en el cable enrollado sin apretarlo. No cubras cargadores o equipos durante el uso.

Paños para tareas domésticas: por último, saca provecho a las partes de algodón para retirar polvo de superficies. Para ello tendrás que sacar botones, etiquetas duras y costuras gruesas.