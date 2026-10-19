Ideas DIY: 3 propuestas ecológicas para hacer momias luminosas con frascos de vidrio

Halloween sigue siendo una de las fechas más esperadas del año y una celebración en la que grandes y chicos comparten muchas emociones juntas. La decoración de las casas y los disfraces hacen de este día una jornada inolvidable.

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“Hazlo tú mismo” es la esencia de las ideas DIY, un tipo de manualidades que ayuda a desplegar nuestra imaginación y creatividad, y que en Halloween ayuda y mucho. Con esta práctica, se pueden diseñar objetos decorativos y hasta disfraces.

Ideas DIY para Halloween

Con las ideas DIY pueden hacerse una gran cantidad de objetos decorativos para embellecer o convertir en un espacio espeluznante cualquier rincón de la casa. Además, se trata de una actividad perfecta para disfrutar en familia, fomentar la conciencia ambiental y llenar de una luz cálida y mágica cualquier rincón.

En esta oportunidad, Halloween nos invita a sumarle terror a nuestro hogar y nada mejor que proyectos de ideas DIY para concretarlo. Por lo tanto, si aún no tienes cómo decorarla, hoy podrás aprender a hacerlo en simples pasos.

¿Cómo hacer momias luminosas?

Para darle un toque terrorífico y creativo a tu hogar sin gastar de más, puedes apostar a proyectos sencillos usando materiales reciclados a través de las ideas DIY. En este marco, la invitación es a decorar nuestro hogar reutilizando frascos de vidrio.

A continuación se detallan 3 ideas DIY ecológicas para crear divertidas y terroríficas momias luminosas utilizando frascos de vidrio:

Momia Clásica de Vendas de Algodón Orgánico o Tela Reutilizada

Esta versión utiliza tiras de tela de camisetas viejas de algodón o restos de sabanas en desuso, evitando el uso de gasas sintéticas o cintas adhesivas plásticas.

Materiales



Frasco de vidrio limpio.

Retazos de tela blanca o mantas viejas cortadas en tiras finas.

Engrudo casero (mezcla cocida de harina de trigo, agua y una cucharadita de vinagre).

Ojos móviles hechos con cartón reciclado y marcador negro.

Vela LED reutilizable o una pequeña vela de cera de abeja/soja.

Paso a paso



Aplica una capa delgada de engrudo casero sobre la superficie del frasco con un pincel. Envuélvelo con las tiras de tela de manera irregular, dejando pequeños huecos para que pase la luz. Dibuja y corta dos círculos de cartón reciclado, pinta las pupilas con marcador negro y pégalos entre las vendas. Coloca la fuente de luz dentro y disfruta del brillo tenue.

Momia Rústica de Hilo de Yute o Algodón Natural

El yute y los hilos de fibras naturales le dan un aspecto antiguo, orgánico y terroso a tus momias, siendo materiales 100% biodegradables.

Materiales



Frasco de vidrio limpio.

Hilo de yute, cáñamo o pabilo de algodón natural sobrante.

Pegamento ecológico o goma arábiga.

Botones de madera o semillas oscuras (para los ojos).

Luces LED de alambre de cobre o guirnalda solar.

Paso a paso



Pinta pequeñas secciones del frasco con pegamento ecológico. Enrolla el hilo de yute alrededor del frasco cruzando algunas capas para imitar el vendaje de una momia antigua. Pega dos botones de madera viejos o dos semillas grandes para crear unos ojos expresivos y rústicos. Introduce una pequeña guirnalda de luces LED en el interior para un efecto deslumbrante.

Momia Minimalista de Papel Usado o Papel Craft Reciclado

Una alternativa ultra ecológica y económica que aprovecha el papel de empaques, bolsas de papel kraft o sobrantes de papel manteca.

Materiales



Frasco de vidrio limpio.

Papel kraft, papel de embalaje o papel de periódico viejo.

Tijeras.

Engrudo casero o almidón de maíz diluido en agua.

Marcador ecológico a base de agua.

Vela LED.

Paso a paso

