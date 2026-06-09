Ideas DIY: Cómo hacer un organizador de escritorio con rollos de papel higiénico

El mundo sigue transformándose poco a poco y las personas nos vamos amoldando a ciertas circunstancias. Cuando la contaminación despertó serias alarmas, las acciones por cuidar el medio ambiente se hicieron oír y así muchas personas se sumaron al reciclaje.

Noticias Estado De México del 8 de junio 2026

Con el paso del tiempo y las demandas de tomar acciones ante los síntomas de estrés, las largas rutinas laborales y las dificultades económicas, surgieron prácticas que unían el reciclaje a la reutilización. La creatividad fue el otro engranaje que se sumó y así tomaron más peso las creaciones personales.

Reciclaje y creatividad

Upcycling o supra-reciclaje son los conceptos que encierran las prácticas de reciclar y crear, una tendencia que aquello que evitamos que sea tirado a la basura se convierta en un objeto estético y con una nueva funcionalidad. La imaginación juega su rol especial en este sentido y es que se la requiere para crear objetos únicos.

El reciclaje y la creatividad invitan así a emplear tiempo en estas creaciones que, a través de redes sociales y demás plataformas digitales, podemos encontrar transformadas en ideas bajo la sigla DIY. Se trata de las siglas en inglés de “Hazlo tú mismo” y que no deja de sumar adherentes que quiere plasmar su imaginación en creaciones tangibles.

¿Cómo hacer un organizador de escritorio?

Teniendo en cuenta que todas las personas podemos incursionar en el upcycling y llevar a cabo las ideas DIY, una de las propuestas que toma relevancia es la posibilidad de hacer un organizador de escritorio con rollos de papel higiénico.

Es la Inteligencia Artificial (Gemini) la que nos ofrece una guía paso a paso para armar un organizador de escritorio resistente, funcional y con un acabado estético que no parezca "un desecho de cartón":



Materiales: Tubos de cartón, una base rígida (un trozo de cartón grueso de una caja de embalaje, un plato de madera viejo o una tapa de caja de zapatos), tijeras, cúter, pegamento, pintura acrílica, papel de regalo, retazos de tela, hilo de yute o cinta de enmascarar.

El paso a paso

Planifica los niveles



Corta 2 tubos a tres cuartos de su tamaño (para bolígrafos o pinceles).

Deja 2 o 3 tubos con su altura original (para lápices largos y tijeras).

Corta 1 o 2 tubos a la mitad (para clips, gomas de borrar o saca puntas).

Decora los tubos



Estilo Nórdico / Rústico: Envuelve los tubos con hilo de yute, pegándolo con una línea delgada de silicona a medida que lo enrollas.

Estilo Minimalista: Píntalos con pintura acrílica en tonos mate para cubrir el color marrón del cartón.

Estilo Patchwork o Estampado: Forra los tubos con papel de regalo, hojas de libros viejos o retazos de tela.

Prepara la base



Coloca tus tubos decorados juntos sobre el cartón base para calcular el espacio que van a ocupar.

Dibuja el contorno en la base y córtalo con cúter.

Decora la base para que combine con los tubos.

El ensamblaje

