10 frases cortas y bonitas para acompañar tu envío de flores amarillas, HOY 21 de septiembre

¡El día de las flores amarillas llegó! Este lunes, 21 de septiembre, es la ocasión ideal para sorprender a esa persona especial y regalar un ramo de flores amarillas… ¡Y qué mejor manera de hacerlo que acompañado de una hermosa dedicatoria! A continuación, te compartimos 10 frases cortas y bonitas para el envío de tu ramo.

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10 frases cortas y bonitas para dedicar junto a tu envío de flores amarillas

El día de las flores amarillas es perfecto para celebrar ese vínculo especial con algún ser cercano, ya sea amistad, amor, familia o mera alegría. Checa estas 10 frases cortas y bonitas para acompañar el envío de tu ramo este 21 de septiembre:



Eres la persona más brillante que conozco. Gracias por iluminar mi vida Que estas flores amarillas te saquen la misma sonrisa que tú me sacas a mí. Feliz día Un toque de amarillo para celebrar tu alegría y todo lo bonito de esta vida Gracias por llenar mi mundo de color, luz y alegría Un pequeño detalle para recordarte lo mucho que te quiero Para la persona más leal, bonita y hermosa del mundo Gracias por ser ese rayito de sol incondicional en mi vida, te adoro Eres mi lugar favorito en el mundo. Ten un lindo día Entre todas las flores del mundo, siempre te elegiría a ti A tu lado, los días son más brillantes

¿Por qué se envían flores amarillas HOY, 21 de septiembre? Origen y significado de la tradición

El envío de flores amarillas tiene su origen en la popular serie de televisión argentina, “Floricienta”. En uno de sus episodios, la protagonista relata cómo espera que esa persona especial la sorprenda con un ramo de flores amarillas a finales de septiembre, debido al inicio de la primavera en el hemisferio sur. Cabe mencionar que en México hay dos fechas en las que se lleva a cabo esta tradición: a finales de septiembre - para honrar la serie - y a finales de marzo, dado que nuestro país se ubica en el hemisferio norte y aquí la primavera se da durante el primer trimestre del año.

5 ideas de ramos de flores amarillas para regalar

Ahora que conoces el origen y cuentas con algunas cuantas frases para tu dedicatoria, no dejes pasar la oportunidad de sorprender a esa persona especial con su ramo de flores amarillas. Aquí te compartimos 5 inspiraciones:

Girasoles

Ramo de girasoles | Crédito: Pinterest

Gerberas

Ramo de gerberas amarillas | Crédito: Gerberas

Rosas

Ramo de rosas amarillas | Crédito: Pinterest

Tulipanes

Ramo de tulipanes amarillos | Crédito: Pinterest

Narcisos, gerberas y rosas