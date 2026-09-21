Pablo Montero: Lista de romances del nuevo integrante de La Granja VIP

Luego de dos semanas de espera y mucha curiosidad entre los integrantes, por fin se confirmó a Pablo Montero como parte de La Granja VIP Segunda Temporada. Su llegada causó mucha emoción entre la mayoría de los Granjeros y también entre el público, que ya están preguntándose cómo será su paso por el programa y qué tanto revelará sobre su vida íntima, como los romances que han marcado su vida.

¿Quiénes han sido las novias de Pablo Montero?

A lo largo de sus más de 35 años años de trayectoria artística, Pablo Montero se ha ganado fama de "rompecorazones" gracias a su atractivo físico y los múltiples romances que ha tenido. Estas historias han sido con reconocidas actrices, cantantes y hasta estrellas del modelaje, con las que tuvo tórridas historias que en su momento dieron mucho de qué hablar.

Algunas de las exnovias más conocidas del "Piquito de oro" son, Aracely Arámbula, Alicia Machado, Ludwika Paleta, Sandra Vidal, Gaby Espino, Raquel Piedra y Susana González. Con la mayoría de ellas vivió relaciones muy mediáticas y que fueron seguidas muy de cerca por los reflectores. En el pasado, se le llegó a vincular con María Karunna de La Granja VIP, pero ninguno de los dos lo confirmó o desmintió.

Uno de sus últimas parejas fue Luisa López, una joven 23 años menor que él con la que pasó una gran parte de la pandemia y con la que parecía ir en serio. Actualmente, Pablo Montero está felizmente soltero y concentrado en sus proyectos personales, tal como lo reveló en una charla para Venga La Alegría.

¿Cuántas veces se ha casado Pablo Montero? El matrimonio que marcó al nuevo integrante de La Granja VIP

A pesar de que su lista de "viejos amores" es extensa, solo con una de ellas ha llegado al altar. La única esposa que ha tenido Pablo Montero es Carolina Van Wienlink, una misteriosa mujer con la que llegó al altar en 2011 y terminó separándose en 2018, en medio de polémicos señalamientos y problemas legales.

Pablo Montero solamente ha estado casado una vez|ESPECIAL

También estuvo comprometido en 2010 con Pamela Soledad, una de sus exnovias. Sin embargo, el romance acabó de forma abrupta y nunca dieron detalles de lo sucedido.