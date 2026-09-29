Encontrar cucarachas cerca del fregadero no siempre significa que estos animales ingresaron desde el exterior por una puerta o ventana. Pero también pueden desplazarse por conexiones de plomería, desagües y espacios alrededor de los tubos que atraviesan paredes, pisos y muebles. Mientras que así puedes eliminar esta plaga en los muebles de madera con estas 3 ideas que si existen según los expertos.

Uno de los primeros puntos a revisar está debajo del fregadero. Los espacios que quedan alrededor de los tubos de suministro y del desagüe pueden dejar una abertura entre el mueble, la pared y la instalación hidráulica. Mientras que así puedes eliminar los grillos que no te dejan dormir en la noche.

Pocos lo saben, pero este es el lugar por donde las cucarachas entran a tu cocina|IA

El lugar donde se esconden las cucarachas

Las conexiones hidráulicas no siempre quedan completamente ajustadas al muro. Por ello, se recomienda sellar los espacios alrededor de las tuberías y cables que atraviesan las paredes, además de colocar placas de protección en los puntos donde las instalaciones ingresan al muro.

Los desagües también requieren atención, ya que las cucarachas americanas se desplazan desde alcantarillas y drenajes hacia los inmuebles, mientras que otras especies ingresan por conexiones de alcantarillado, tuberías de servicios y aberturas de los cimientos.

Otro punto que se recomienda inspeccionar son las uniones entre paredes, pisos y muebles, debido a que se identifican como accesos frecuentes las grietas de los muros y los espacios abiertos alrededor de tuberías, ventilaciones y ventanas.

Así puedes sellar las aberturas

Una revisión sencilla comienza con retirar objetos almacenados debajo del fregadero. Una vez despejada la zona, se recomienda observar si existe una separación alrededor del tubo de desagüe, las líneas de suministro de agua o el punto donde las instalaciones atraviesan la pared.

Para grietas y espacios pequeños, se recomiendan materiales de sellado como masilla o silicón. Se deben cerrar los puntos de acceso interiores y exteriores, incluidos los espacios alrededor de tuberías que ingresan a la vivienda.