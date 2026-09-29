Ideas DIY: 5 ideas creativas y tiernas para organizar tu rincón de lectura con Hello Kitty
Ideas DIY. Cómo organizar tu rincón de lectura con el estilo de Hello Kitty con estas 5 ideas fáciles y bonitas.
“Hazlo tú mismo” es el significado de las siglas en inglés DIY (Do It Yourself) un movimiento al que un gran número de personas se ha sumado y muchas otras lo están haciendo poco a poco. Se trata de una práctica que combina las manualidades con el reciclaje y la reutilización.
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Las ideas DIY pueden encontrarse en plataformas como redes sociales o páginas webs creadas para difundir proyectos de manualidades de este estilo. Es al respecto que hoy te presentaremos 5 alternativas para darle a tu rincón de lectura una estética muy especial.
Ideas DIY de Hello Kitty
La protagonista de hoy es Hello Kitty, uno de los personajes más icónicos de la cultura pop global y cuya tierna estética inspira muchas creaciones. En este punto, las ideas DIY que te presentaremos en esta oportunidad invitan a organizar tu rincón de lectura con el estilo de esta querida gatita.
@.luumanualidades Fueron muchas personitas que me etiquetaron en este video♡ , así que lo intenté. El Video original es de :@✧˚ · . h⃕a⃕n⃕a⃕t⃕h⃕u⃕y⃕ ✧*:･ﾟ #hellokitty #homedecor #manualidades #organizador #luudiy ♬ vanilla flavor - nemu music
Decorar y personalizar espacios inspirados en Hello Kitty se ha vuelto una tendencia muy popular, por lo que hoy no habrá una excepción.
Hello Kitty en tu rincón de lectura
El rincón de lectura es un espacio sagrado de la casa en donde la imaginación despega y el tiempo parece detenerse. Transformarlo con el estilo de Hello Kitty incorpora la estética encantadora y acogedora del personaje más famoso de Sanrio por lo que las siguientes 5 ideas DIY te permitirán hacerlo de forma creativa:
- Sujetalibros decorativos de arcilla o madera: Crea un par de sujetalibros moldeando la silueta del rostro de Hello Kitty con arcilla de secado al aire o pintándola sobre dos bloques rectangulares de madera. Añade el característico lazo rojo o rosa con tonos vibrantes y fija la figura sobre bases pesadas para mantener tu colección de libros en perfecto orden.
- Cojín para lectura con bolsillo frontal: Confecciona o personaliza una funda para cojín usando tela suave (como felpa o algodón) en tonos pastel. Cose en la parte frontal la cara de Hello Kitty de manera que su lazo o vestidito funcione como un bolsillo amplio donde puedas guardar tu libro actual, tus anteojos o una libreta de notas.
- Separadores de páginas magnéticos y bordados: Para no perder jamás tu página, recorta figuras de cartulina gruesa con la cara de Hello Kitty, añade una cinta magnética en el interior para que clipen las páginas de tu libro sin maltratarlas. Si prefieres algo más artesanal, puedes bordar su rostro sobre un trozo de cinta de listón o tela Aida para usarlo como marcapáginas clásico.
- Guirnalda de luces y siluetas para el respaldo: Ilumina tu espacio creando una guirnalda temática. Dibuja y recorta pequeñas siluetas de la cabeza de Hello Kitty en cartulina opalina o fieltro, hazles un pequeño corte central y deslízalas sobre cada uno de los focos de una tira de luces LED cálidas. Cuélgala sobre el respaldo de tu sillón o alrededor de la repisa de libros.
- Organizador de escritorio o repisa con frascos reciclados: Lava frascos de vidrio de conservas o café, píntalos por fuera con pintura acrílica blanca y dibuja los ojos, la nariz amarilla y los bigotes de Hello Kitty. Puedes pegar un lazo de tela en la parte superior para finalizar. Sirven para organizar marcadores, resaltadores, bolígrafos o clips para tus lecturas.