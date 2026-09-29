5 ideas para hacer un arco de globos de los Saja Boys

Si próximamente tienes un evento inspirado en los Saja Boys pues tenemos grandes ideas para que coloques como decoración. Con un arco de globos vas a poder deslumbrar a tus invitados.

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Esta carismática banda demoníaca animada es una de las preferidas a la hora de realizar eventos al igual que Las Guerreras K-Pop. Para lograr el efecto de la película deberás combinar la estética del K-pop con su lado oscuro y misterioso.

¿Cómo hacer un arco de globos?

Arco Orgánico "Soda Pop"

Para llevar a cabo este arco de globos tienes que tener en cuenta los colores rosa fucsia, morado, azul eléctrico y plata cromado. Para comenzar deberás hacer una guirnalda de estilo orgánico con globos de diferentes tamaños de manera asimétrica.

La combinación de tonos neón y metalizados van a hacer referencia a la energía electrizante y los efectos visuales de Soda Pop.

Arco de la Dualidad (Ídolos vs. Demonios)

En este caso deberás emplear los tonos blanco, rosa claro, azul rey y negro mate. Para lograrlo deberás comenzar por un extremo con globos blancos y pasteles para luego comenzar con una transición o degradado en dirección al centro para finalizar con globos negros y azules .

Medio Arco Enmarcado con Photocards

Para este caso vas a necesitar los colores negro, azul, blanco y detalles plateados. Vasa montar un medio arco desestructurado que culmine sobre uno de los lados de la mesa principal. Luego vas a imprimir imágenes de los integrantes de la banda en formato de photocard gigante o cartulina. Sujeta estas tarjetas directamente entre los racimos de globos usando cinta bifaz o pegamento especial para globos.

Este medio arco es una buena opción.|Pinterest

Arco de Rivalidad: Saja Boys vs. HUNTR/X

Aquí vas a necesitar de los colores morado y azul plateado para los Saja Boys que se enfrentarán al fucsia y blando de las Guerreras K-Pop. Para poder llevarlo a cabo vas a tener que dividir el arco de globos a la mitad.

Puedes involucrar a las dos bandas.|Pinterest

En el lado izquierdo tienes que colocar colores oscuros de los chicos y en el otro los tonos de las Guerreras. En la parte donde se unen coloca un globo metálico grande con forma de estrella brillante.

Arco "Concierto Neón" con Tiras LED

Por último, tenemos esta idea en la que debes colocar el color negro mate de fondo con unos toques violeta y rosa fluorescente. Los globos deben ser de tamaño grande como la base estructural del arco para emular la oscuridad de un estadio. Añade pequeños cuartetos de globos de colores neón intercalados. El toque final es entrelazar una manguera de luces LED o luces de neón a lo largo de todo el arco.