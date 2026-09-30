8 ideas DIY para realizar la decoración de Halloween con poco presupuesto

Comenzó la cuenta regresiva para Halloween por lo que ya muchos comienzan a pensar en la decoración que van a llevar a cabo. Si quieres que el interior de tu vivienda luzca de terrorífica pues tenemos grandes ideas de bajo presupuesto.

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A continuación, te vamos a dejar unas ideas DIY increíbles para realizar la decoración que deseas. Además, podrás utilizar elementos que ya tienes en casa para hacer volar tu imaginación.

¿Cómo realizar decoraciones de Halloween?

Guirnaldas espeluznantes

Con ayuda de cartón podrás crear guirnaldas con figuras alusivas de Halloween. También puedes realizar tiritas de papel con los colores típicos de esta fecha tan esperada.

Sombreros flotantes de terror

Toma una cartulina negra para crear gorros de bruja y colocarlos en la sala, comedor o escaleras. Si los quieres colgar puedes poner un cordón y agregar papelitos de colores para darles un toque más bonito.

Estos sombreros son geniales.|Pinterest

Globos de miedo

Para esta idea debes tener globos blancos, naranjas y verdes. Con ayuda de un plumón vas a dibujar caritas y cabello con el objetivo de poder crear fantasmas, zombis o calabazas. Esta es una idea muy sencilla.

Caldero de bruja

En esta fecha no pueden faltar las brujas por lo que puedes tomar una cubeta o una olla. Si no es de color negro te recomendamos que la pintes. Luego deberás agregar luces de color morado o naranja, mucho mejor, pero si son blancas también pueden funcionar. Usa relleno de poliéster para que parezca que tiene una poción a punto de caerse y listo.

Fantasmas voladores

Toma trozos de tela blanca para crear unos hermosos fantasmas tenebrosos. Con bolas de unicel vas a darles forma y cubrirlas con tela. Si quieres, agrégales una carita con plumón permanente y listo.

Los fantasmas no pueden faltar.|Pinterest

Telaraña de terror

Para las telas de araña debes comprar estambre blanco o negro. Consigue algún tutorial para guiarte a la hora de darle forma a la telaraña. Agrega algunas arañitas pequeñas.

Techo de terror

Aquí también necesitas de telaraña falsa, luces de Navidad y murciélagos que puedes hacer con cartulina. Solo necesitas usar tu imaginación y unir todos estos elementos para darle a tu casa una decoración terrorífica.

Velas de sangre

Por último, tenemos esta idea en la que puedes comprar velas blancas y colocarles sangre falsa con crayón rojo. Deberás prender una de las velas y derretir el crayón rojo por encima para crear el efecto de sangre.