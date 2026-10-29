Ideas DIY: recicla el cartón de huevo para crear un árbol de Navidad colgante

Falta cada vez menos para que llegue Navidad por lo que la decoración comienza a tomar cada vez más importancia. El árbol de Navidad es un infaltable, pero no siempre contamos con el lugar necesario o muchos quieren innovar.

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Si quieres probar con algo nuevo pues te vamos a contar cómo hacer un hermoso árbol de Navidad con el cartón de huevo. Es una idea fácil de poder replicar, puedes colgarlo de la pared o de donde desees y es súper económica.

¿Cómo hacer un árbol de Navidad con cartón de huevo?

Los pasos para seguir son los siguientes:

Toma los cartones, retira las etiquetas y procede a cortar las charolas de huevo en tiras rectangulares. Es importante que conserves los relieves donde se colocan los huevos.

Luego tendrás que doblar y comprimir las tiras teniendo en cuenta las separaciones del cartón, debes formar algo similar a un acordeón. Vas a unir varias piezas con ayuda de silicón caliente o algún pegamento para ir obteniendo secciones más largas.

Estos son los pasos para realizar.|Chat GPT

Vas a continuar dibujando un triángulo sobre un cartón resistente y recórtalo. También deberás agregar un pequeño rectángulo en la parte inferior para representar el tronco.

Deberás seguir pegando las piezas de cartón de huevo sobre la base y acomoda las franjas curvas. Procura colocar las secciones más largas en la parte inferior y las pequeñas hacia la punta para obtener la forma del árbol.

Llegó el momento de la decoración por lo que deberás aplicar pintura verde y el tronco debe ser de color café. Agrega guirnaldas, cuentas de colores, la estrella de la punta, luces LED y lo que quieras para que luzca hermoso.

Por último, deberás colocarle un cordón o soporte al árbol de Navidad para poder colgarlo en la pared, la ventana, la puerta o donde desees. Así podrás obtener una decoración muy original.