Ideas DIY: recicla el cartón de huevo para crear un árbol de Navidad colgante
Este es un material muy versátil que nos permite poder crear grandes elementos decorativos.
Falta cada vez menos para que llegue Navidad por lo que la decoración comienza a tomar cada vez más importancia. El árbol de Navidad es un infaltable, pero no siempre contamos con el lugar necesario o muchos quieren innovar.
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Si quieres probar con algo nuevo pues te vamos a contar cómo hacer un hermoso árbol de Navidad con el cartón de huevo. Es una idea fácil de poder replicar, puedes colgarlo de la pared o de donde desees y es súper económica.
¿Cómo hacer un árbol de Navidad con cartón de huevo?
Los pasos para seguir son los siguientes:
Toma los cartones, retira las etiquetas y procede a cortar las charolas de huevo en tiras rectangulares. Es importante que conserves los relieves donde se colocan los huevos.
Luego tendrás que doblar y comprimir las tiras teniendo en cuenta las separaciones del cartón, debes formar algo similar a un acordeón. Vas a unir varias piezas con ayuda de silicón caliente o algún pegamento para ir obteniendo secciones más largas.
Vas a continuar dibujando un triángulo sobre un cartón resistente y recórtalo. También deberás agregar un pequeño rectángulo en la parte inferior para representar el tronco.
Deberás seguir pegando las piezas de cartón de huevo sobre la base y acomoda las franjas curvas. Procura colocar las secciones más largas en la parte inferior y las pequeñas hacia la punta para obtener la forma del árbol.
Llegó el momento de la decoración por lo que deberás aplicar pintura verde y el tronco debe ser de color café. Agrega guirnaldas, cuentas de colores, la estrella de la punta, luces LED y lo que quieras para que luzca hermoso.
Por último, deberás colocarle un cordón o soporte al árbol de Navidad para poder colgarlo en la pared, la ventana, la puerta o donde desees. Así podrás obtener una decoración muy original.