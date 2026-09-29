Horóscopo de hoy martes 29 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

¿Arturo Carmona o Cruz Martínez? ¿Quién pagaría la boda de Melenie? ¡Esto contestó el actor!

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 29 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de septiembre de 2026

Hoy, martes 29 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece recuperar iniciativa y avanzar con mayor determinación. Marte en Leo puede impulsar un encuentro apasionado, pero conviene cuidar tu energía y evitar gastos motivados por el entusiasmo.

: la jornada favorece recuperar iniciativa y avanzar con mayor determinación. Marte en Leo puede impulsar un encuentro apasionado, pero conviene cuidar tu energía y evitar gastos motivados por el entusiasmo. Tauro : será importante mantener un ritmo estable y no asumir más tareas de las necesarias. Una conversación afectiva puede darte seguridad y organizar tus recursos te permitirá actuar con mayor tranquilidad.

: será importante mantener un ritmo estable y no asumir más tareas de las necesarias. Una conversación afectiva puede darte seguridad y organizar tus recursos te permitirá actuar con mayor tranquilidad. Géminis : la energía disponible favorece conversaciones, movimiento y nuevas ideas. Un contacto puede abrir una oportunidad material, mientras descansar lo suficiente evitará que termines el día agotado.

: la energía disponible favorece conversaciones, movimiento y nuevas ideas. Un contacto puede abrir una oportunidad material, mientras descansar lo suficiente evitará que termines el día agotado. Cáncer : procura equilibrar tus responsabilidades con momentos de calma y desconexión. Un vínculo puede fortalecerse mediante un gesto sincero y revisar tus gastos evitará preocupaciones posteriores.

: procura equilibrar tus responsabilidades con momentos de calma y desconexión. Un vínculo puede fortalecerse mediante un gesto sincero y revisar tus gastos evitará preocupaciones posteriores. Leo : Marte ingresa en tu signo y aumenta tu iniciativa, confianza y deseo de actuar. Canaliza esa fuerza sin excederte, disfruta de tus vínculos y analiza con prudencia cualquier decisión económica.

: Marte ingresa en tu signo y aumenta tu iniciativa, confianza y deseo de actuar. Canaliza esa fuerza sin excederte, disfruta de tus vínculos y analiza con prudencia cualquier decisión económica. Virgo : la jornada invita a simplificar obligaciones y concentrarte en aquello que realmente importa. Una conversación puede aclarar un vínculo y mantener ordenados tus recursos te dará mayor seguridad.

: la jornada invita a simplificar obligaciones y concentrarte en aquello que realmente importa. Una conversación puede aclarar un vínculo y mantener ordenados tus recursos te dará mayor seguridad. Libra : Marte en Leo favorece una actitud más decidida frente a proyectos y relaciones sociales. Cuida tus tiempos de descanso, permite que una conexión avance con naturalidad y evita comprometer recursos por presión externa.

: Marte en Leo favorece una actitud más decidida frente a proyectos y relaciones sociales. Cuida tus tiempos de descanso, permite que una conexión avance con naturalidad y evita comprometer recursos por presión externa. Escorpio : tendrás mayor claridad para cerrar pendientes y recuperar concentración. Un diálogo profundo puede acercarte a alguien y actuar con cautela frente a gastos importantes protegerá tu estabilidad.

: tendrás mayor claridad para cerrar pendientes y recuperar concentración. Un diálogo profundo puede acercarte a alguien y actuar con cautela frente a gastos importantes protegerá tu estabilidad. Sagitario : el ingreso de Marte en Leo despierta deseos de aventura, movimiento y nuevos desafíos. Aprovecha el impulso sin descuidar tus reservas de energía y analiza bien cualquier oportunidad relacionada con tus recursos.

: el ingreso de Marte en Leo despierta deseos de aventura, movimiento y nuevos desafíos. Aprovecha el impulso sin descuidar tus reservas de energía y analiza bien cualquier oportunidad relacionada con tus recursos. Capricornio : será un día apropiado para avanzar paso a paso y mantener tus prioridades bajo control. Un gesto de apoyo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas antes de asumir compromisos será favorable.

: será un día apropiado para avanzar paso a paso y mantener tus prioridades bajo control. Un gesto de apoyo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas antes de asumir compromisos será favorable. Acuario : Marte en tu signo opuesto complementario activa el área de los vínculos y puede aumentar la intensidad de algunos encuentros. Busca equilibrio, evita reaccionar impulsivamente y analiza con calma cualquier acuerdo económico.

: Marte en tu signo opuesto complementario activa el área de los vínculos y puede aumentar la intensidad de algunos encuentros. Busca equilibrio, evita reaccionar impulsivamente y analiza con calma cualquier acuerdo económico. Piscis: la jornada favorece la introspección y la necesidad de proteger tu energía. Una conversación afectiva puede aliviar una preocupación y mantener prudencia con los gastos te permitirá conservar estabilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: