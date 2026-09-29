La Granja VIP: Ya puedes VOTAR para mandar al DUELO DE NOMINACIÓN a un Granjero o Peón en la cuarta semana

¡Únete a las votaciones del Duelo de Nominación! Se ha dado a conocer que el pública ya puede votar para mandar a alguien a la competencia, logrando escoger a algún Peón o Granjero en la cuarta semana del La Granja VIP.

¡Cardiaco Duelo de Nominación! El enfrentamiento entre Azalia y Rafa Mercadante tuvo final de película

Para que no dejes pasar la oportunidad de hacer valer tu voto, te detallaremos cómo lo puedes hacer y todos los detalles que debes conocer del famoso reality, no te pierdas de toda la información.

¿En qué portal puedo votar?

En las diversas votaciones que se hacen en La Granja VIP se realiza el mismo procedimiento, permitiendo que los usuarios puedan votar y escoger a quienes quieran. Si es tu primera ver, te detallaremos cómo puedes escoger al Peón o Granjero para que vaya al Duelo de Nominación:



Entra a la página de Azteca UNO, después ingresa a la sección de La Granja VIP. En la parte superior da clic en la palabra de "VOTAR" o selecciona AQUÍ . En la página se abrirá el portal, mostrando a todos los que puedes seleccionar. El proceso es muy fácil de hacer, solamente debes ingresar cuando en el reality se anuncie la apertura de votos para que puedas unirte a la gran votación.

Por esa razón, no te pierdas la transmisión en vivo en Azteca UNO, ya sea en el canal de televisión abierta, en la pagina web o desde la app de TV Azteca en Vivo.

¿En qué consiste el Duelo de Nominación?

El Duelo de Nominación es un momento importante en la cuarta semana, ya que se enfrentarán los Granjeros en una prueba, en donde la destreza y habilidad serán indispensables para ya no formar parte de la Zona de Riesgo.

El Granjero o Peón que sea seleccionado, se enfrentará con alguien más para superar un intenso reto, el perdedor se sumará a la temida Tabla de Nominados, estando en riesgo de salir de La Granja VIP el domingo.