Tu lavabo de acero perdió su brillo; este ingrediente de cocina es la salvación

Los elementos en la cocina requieren de una constante limpieza porque es común utilizar alimentos o mezclas que producen suciedad y malos olores. En ese sentido, es normal que el desgaste haga de las suyas si no se le da un mantenimiento constante. Por eso, hay casos como el lavabo de acero (o distintos materiales) que con el tiempo van perdiendo brillo de manera natural. Por eso, el bicarbonato llega de nueva cuenta para salvar el día. He aquí la explicación.

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¿Qué materiales necesitas para darle brillo a tu lavabo de acero?

En primer lugar se especifica que tu lavabo puede ser de acero inoxidable o de otro material metálico, en ambos casos podría funcionar el bicarbonato de sodio. Aunque en algunos espacios se agrega siempre el vinagre blanco y limón, los propios componentes de todos esos ingredientes llegan a neutralizar el motivo por el cual se usan.

En ese sentido, solamente se requerirá bicarbonato de sodio, agua y el jabón que usas para trastes… de preferencia el líquido. Esta combinación funcionará por la textura fina que actúa como ligero abrasivo en la superficie de la también conocida como tarja. Eso será suficiente para sacar brillo de la superficie y además eliminar la suciedad que se pudo acumular.

¿Cómo sacarle brillo a tu lavabo con bicarbonato de sodio?

En ese sentido, la preparación tendrá el fin de lograr una pasta con la que se limpiará el propio lavabo. Por eso, primero requieres del bicarbonato de sodio, el cual se colocará en un recipiente con la misma cantidad de jabón para trastes, para que el efecto sea total y en conjunto. Y esto tiene la finalidad de lograr una pasta suave y fluida que sea capaz de pegarse en la superficie que se limpiará. Es decir… piensa que buscas una consistencia como la de una pasta de dientes.

El siguiente paso es simple y sencillamente colocar la mezcla en las zonas que quieras limpiar-sacar brillo. Ya colocada la pasta, debes dejar que pasen unos 10 minutos en lo que se adhiere al lavabo. Pasado el tiempo, tomarás una esponja suave y con intensidad limpiarás todas las zonas donde se colocó la mezcla con movimientos circulares.

Y las indicaciones finales indican que quites la suciedad que se está eliminando y la propia mezcla de bicarbonato con agua muy caliente. Para ello se recomienda usar guantes para evitar riesgos, pero cual sea tu decisión, enjuaga un par de veces y finalmente pasa un trapo suave por encima. Esperando así, que tu lavabo luzca un poco renovado tras todo el procedimiento.