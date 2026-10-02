¿Kenny Avilés tiene hijos? Esto se sabe sobre la participante de La Granja VIP y nominada de la cuarta semana

Kenny Avilés enfrenta una nueva nominación en la cuarta semana de La Granja VIP. La vocalista de Kenny y los Eléctricos comparte esta etapa con Fernando Lozada, su compañero en las dinámicas por parejas. Sin embargo, fuera de la competencia, también existe una historia familiar que permite conocer otra faceta de la cantante.

Aunque el público la identifica por su trayectoria musical y su presencia en los escenarios, la rockera ha hablado sobre la maternidad y las decisiones que tomó en su vida personal. Su historia incluye la crianza de dos familiares que estuvieron bajo su cuidado durante varios años.

¿Kenny Avilés tiene hijos?

Kenny Avilés no tiene hijos biológicos. La cantante ha explicado que alguna vez deseó convertirse en madre, pero con el paso del tiempo decidió no buscar alternativas para tener hijos.

Kenny Avilés ya está confirmada para La Granja VIP 2|ESPECIAL

Esto no significa que haya estado alejada de la crianza. La participante de La Granja VIP asumió esa responsabilidad con sus dos sobrinos gemelos, a quienes quiso como hijos. Además, ha destacado el acompañamiento de su familia numerosa a lo largo de su vida.

Kenny Avilés crió a sus sobrinos gemelos durante nueve años

Los gemelos son hijos de una de sus hermanas. Según el relato de la cantante, cuando su hermana estuvo en prisión, ella y su segunda pareja se hicieron cargo de ambos.

Los cuidó desde que tenían 11 años hasta que cumplieron 20. Por eso, al hablar de su vida familiar, es importante distinguir entre no tener hijos biológicos y haber asumido la crianza de sus sobrinos.

“Los tuve nueve años conmigo, de los 11 a los 20. No era mi sueño ser niñera, pero los amaba”, recordó.

¿Por qué Kenny Avilés está nominada en la cuarta semana?

Kenny llegó a la tabla junto con Fernando Lozada después de perder el Duelo de Nominación contra Pablo Montero y Natalia Alcocer el martes 29 de septiembre. La competencia se realizó bajo la dinámica de parejas.

Tras el Juego de Salvación, ambos permanecieron en riesgo. Bebeshita y Julio Camejo consiguieron salvarse y obtuvieron el poder para modificar las nominaciones.

Hasta antes de La Traición del viernes 2 de octubre, Kenny seguía en la tabla junto con Lozada, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Manelyk González y Kunno. Por lo tanto, su nominación todavía podía cambiar antes de la eliminación del domingo.