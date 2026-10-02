Del altar a la separación: así recordó Niurka su historia de amor con “El Divo”

Niurka Marcos volvió a poner su vida sentimental sobre la mesa en La Granja VIP, luego de manifestar su molestia porque Eduardo Antonio, conocido como “El Divo” o “El Divo de Placetas”, continúa hablando de ella. La vedette dejó claro que actualmente tiene una relación y compromisos que deben respetarse, pero su historia con el cantante cubano sigue despertando curiosidad. Aunque su romance ocurrió hace más de una década, ambos protagonizaron una relación que llamó la atención del espectáculo mexicano, especialmente por la química que compartían y la manera en que Niurka defendió públicamente a su entonces pareja.

¿Cómo fue la historia de amor entre Niurka y Eduardo Antonio?

El romance entre Niurka Marcos y Eduardo Antonio duró aproximadamente dos años, entre 2009 y 2011. Su historia comenzó en Miami, durante una reunión en la que coincidieron, bailaron y comenzaron a bromear. De acuerdo con los recuerdos que el cantante ha compartido públicamente, la conexión fue prácticamente inmediata.

Durante aquella etapa, la pareja mantuvo una relación que sorprendió a muchos, particularmente porque Eduardo Antonio ha hablado abiertamente sobre su bisexualidad. Niurka, por su parte, aseguró que conocía esta faceta desde el principio y que nunca representó un impedimento para enamorarse de él. El cantante también ha revelado una faceta menos conocida de la vedette. Según sus declaraciones, lejos de las cámaras y de su personalidad explosiva frente al público, Niurka podía ser una mujer tranquila, organizada y dedicada a su hogar y a su pareja.

¿Por qué terminaron Niurka y El Divo?

A pesar de la química que existía entre ambos, su relación llegó a su fin principalmente por la distancia y sus diferentes compromisos personales. Eduardo Antonio vivía en México, mientras Niurka pasaba temporadas en Miami y debía atender sus responsabilidades familiares.

Aunque su historia sentimental terminó, ambos han seguido haciendo referencia a aquella etapa en entrevistas y programas de entretenimiento, combinando recuerdos, humor y declaraciones que ocasionalmente generan polémica. Ahora, las recientes palabras de Niurka en La Granja VIP vuelven a colocar su romance en el centro de la conversación. La vedette dejó claro que su presente sentimental es distinto y que no está dispuesta a que se siga hablando de ella sin considerar su situación actual.