En menos de 20 minutos: así puedes limpiar las juntas negras de los azulejos con solo 1 ingrediente

La limpieza del baño es algo fundamental que debe hacerse muy seguido, porque si no estaremos acelerando la aparición de la humedad, de gérmenes, bacterias y de acumulación de suciedad en varios sectores. Y sin dudas que una de las zonas más afectadas son los azulejos, ya que las juntas se ponen negras y en caso de no limpiarlas, puede desprender un mal olor e incluso difíciles de remover. En este caso, te vamos a compartir cómo dejarlas relucientes con tan solo un ingrediente.

Exatlón México: tensión, riesgo y batalla entre Rojos y Azules

Los azulejos están presentes no sólo en la cocina sino en los baños y que sirven para proteger a las paredes de la presencia de humedad o de moho; y más en estos sectores donde suele estar expuesto a la presencia de mayor presencia de gérmenes o bacterias. Sin embargo, es muy común que entre sus juntas se acumule suciedad y se vuelvan negras, y en caso de no limpiarse, estamos ante un problema.

Por si no sabías, las juntas de los azulejos se vuelven negras porque la lechada de cemento presenta pequeños poros donde puede acumularse humedad; y es que en la ducha se suman residuos de jabón, suciedad y materia orgánica; en tanto que la humedad persistente favorecerá al crecimiento del moho y el mal olor. Para esto, hay un ingrediente que podremos utilizar.

El ingrediente de cocina para limpiar las juntas negras de los azulejos

El ingrediente de cocina que se podrá utilizar para poder limpiar las juntas de los azulejos es el agua oxigenada, una sustancia oxidante que es capaz de reaccionar con determinados compuestos y microorganismos; y durante la descomposición producirá agua y oxígeno y la reacción generará burbujeo; tiene un efecto blanqueador sobre algunas manchas.

Cómo aplicar este ingrediente