Haz esta mascarilla para darle vida a tu cabello; solo necesitas 2 ingredientes

La edad trae consigo ciertos problemas que son bastante incómodos de sortear. Y si se habla de lo que ocurre en el cabello, todavía hay más aspectos por cuidar. En ese sentido, si ya tienes 45 años o más, debes buscar la forma de darle un brillo que cada día pierde más de manera natural. Por eso, los practicantes de los remedios caseros te animan a realizar esta mascarilla que requiere café y aloe vera. Descubre todos los beneficios que aporta a tu melena.

¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!

¿Por qué el café y el aloe vera cuidan tu cabello?

Hablando específicamente de estos dos elementos, lo que se busca de manera general es darle brillo, fortaleza e incluso cubrir canas que a esa edad aparecen. Lo bondadoso de este dúo es que son elementos naturales, que precisamente quieren evitar las exigencias que ciertos productos químicos agregan a tu pelo. En ese sentido, solamente queda la confianza en un remedio que muchos han puesto en práctica.

En primera instancia, el café tiene la misión de precisamente cubrir tus canas de manera natural. Aunque no tiene el impacto de manera directa como un tinte normal, sí oscurece poco a poco, aunque se debe advertir que no es un elemento permanente. Esto debe realizarse con cierta regularidad y cumple con la misión de esconder un poco el color blanco que aparece con la edad en el cabello.

Y el aloe vera es el otro elemento natural que incluso en ciertos productos es utilizado como factor clave. Aunque puede funcionar de maneras distintas en el cabello de las personas, se indica que su uso tiene la intención de hidratar, limpiar profundamente, fortalecer la melena, controlar la caspa e incluso incentivar un crecimiento constante.

¿Cómo hacer la mascarilla para cabello con café y aloe vera?

Ingredientes

Media taza de café concentrado

Dos cucharadas de gel de aloe vera

Una cucharada de acondicionador

Preparación y aplicación

La preparación es tan sencilla como mezclar todos los elementos en frío y revolver perfectamente hasta que exista una mezcla homogénea

Se recomienda aplicar con masajes suaves, empezando desde la raíz y con abundante producto

Finalmente dejarás reposar la mezcla en el cabello durante 20 minutos y enjuagarás con abundante agua