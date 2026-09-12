“Corriente, me das náuseas, hipócrita": Niurka y Manelyk protagonizan la pelea MÁS FUERTE de La Granja VIP Segunda Temporada

La tensión acumulada en La Granja VIP Segunda Temporada finalmente rebasó los límites cuando Niurka Marcos y Manelyk González cruzaron duros descalificativos cara a cara, obligando a la producción a emitir una advertencia inédita sobre la economía de la casa.

El encontronazo estalló en el momento en que el conductor Adal Ramones realizó el enlace directo con el grupo para evaluar el clima en La Granja VIP Segunda Temporada . Al ser cuestionada sobre su estado de ánimo, Niurka respondió con que se mantenía firme, marcando límites y siendo tan auténtica como siempre. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando llegó el turno de Manelyk.

Sin guardarse nada, Mane declaró haber tenido un excelente día, aunque no dudó en arremeter contra la vedette al calificar su comportamiento como un personaje "irrespetuoso, ordinario y naco". La respuesta de la cubana no se hizo esperar: le espetó el adjetivo de "hipócrita" en la cara.

La discusión escaló de inmediato, cuando Mane, de manera irónica dijo que ya extrañaba a la "verdadera" Niurka (porque se había mantenido tranquila horas antes), la actriz le respondió de manera abrupta al asegurarle que jamás la había extrañado porque su actitud voluble día tras día solo le "producía náuseas". Ante esto, Manelyk remató acusándola de ser su fan por tenerla "tan bien estudiada".

Adal Ramones lanza una importante advertencia en La Granja VIP Segunda Temporada