Olvídate de las esquinas aburridas: 5 plantas plateadas que modernizan tu hogar

La decoración de interiores es una de las actividades más buscadas por las personas, teniendo en cuenta que consiste en darle vida a los espacios a través de la combinación de colores, de elementos y las plantas. Éstas juegan un rol clave y es que le darán un estilo particular a todos los rincones y por más que parezca extraño, las esquinas deben decorarse y por eso, te vamos a dejar cinco plantas plateadas que modernizarán tu hogar y que le cambiará el estilo.

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Entre las características más importantes que debemos mencionar de la decoración de interiores, es que es fundamental para transformar los espacios físicos funcionales, estéticos y saludables que mejorarán la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas. Para eso, es que se utilizan ciertos elementos y objetos para que el hogar se encuentre en armonía, ya sea con la combinación de colores, y también las plantas de interior.

Por qué es importante tener plantas

Siempre es un buen momento para tener plantas de interior y se han convertido en una gran alternativa para poner en el hogar, ya sea porque funcionarán muy bien para romper con la monotonía y darle un toque verdor al espacio y que reciben el nombre de plantas de follaje plateado y que se caracterizan por ser especies con hojas con matices grises azulados o manchas plateados y te dejaremos cinco plantas que recomiendan los especialistas en decoración.

5 plantas plateadas para colocar en las esquinas

Potus plateado: tiene porte colgante o rastrero y que funciona con estanterías altas o macetas colgantes donde las ramas pueden colgar en cascada con libertad. Necesita de luz solar indirecta y evitar colocarla en zonas oscuras

Silver Bay: esta planta se destaca principalmente por sus hojas anchas con centro plateado y necesita de una iluminación moderada

Filodendro espada de plata: tiene un color gris azulado suave que nos recuerda a la hoja de una espada, es trepadora y perfecta para colocar en la esquina

Planta de aluminio: es de tamaño pequeño, por lo que es ideal para colocarla en las esquinas, con hojas verdes y manchas que parecen pinceladas metálicas. Prefiere la humedad estable