Irinel de León, estilista de celebridades: “usar la raya de lado cambiará por completo tu rostro y tu peinado”

Con el furor del "clean look" y las melenas impecables, la raya de lado fue perdiendo fuerza poco a poco y hasta empezó a considerarse como anticuada. Sin embargo, esta es una de las tendencias de belleza que están resurgiendo para la temporada de otoño / invierno 2026, y ya es una de las preferidas de los expertos, tal como ocurre con Irinel de León, un afamado estilista de celebridades que confía ciegamente en el poder de este peinado.

De acuerdo con sus predicciones para Vogue US, peinar el pelo con la línea de lado es una decisión acertada cuando se busca darle movimiento y hacer que el rostro en conjunto luzca fantástico. "Puede cambiar instantáneamente la forma y la actitud de un peinado. Pueden verse sofisticadas y glamurosas, pero también muy modernas y desenfadadas. Todo dependen de cómo se peine el resto del cabello", explicó, mencionando que siempre se puede elevar con un toque de calor en las raíces.

La raya de lado tiene el poder de transformar por completo las cabelleras|Instagram. @hairinel

¿A quiénes les queda bien la raya de lado? Los tipos de rostros a los que favorece

Aunque no existen reglas específicas sobre cómo se debe llevar el pelo con raya de lado, lo cierto es que un buen estilista siempre va a dar sus mejores sugerencias para que este look luzca fabuloso en quien lo use, sin importar la forma de su rostro. Según las recomendaciones del portal especializado Byrdie, para las mujeres con cara redonda, resulta mucho más conveniente hacer una división profunda y tratar de que no quede recta, sino un poco en diagonal.

Los peinados con raya de lado le favorecen a todos los tipos de rostro|Instagram. @hairinel

Por otra parte, las rayas laterales también quedan espectaculares en rostros cuadrados, pues es una forma sutil de alargar los rasgos y que no se sientan tan duros. Y para las que tienen cara ovalada, se puede experimentar con absolutamente todos los tipos de rayas y divisiones, sobre todo cuando se cuenta con melenas abundantes y que permiten jugar con el volumen, un truco al que los estilistas de famosos suelen recurrir para ocasiones especiales.