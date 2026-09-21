Mónica Escobedo revela el valioso consejo que Niurka le dio tras su FUERTE PELEA con Manelyk en La Granja VIP

A pesar de que varios de sus compañeros esperaban que ella fuera la eliminada, Mónica se salvó en La Granja VIP y regresó más decidida que nunca a enfrentarse a sus rivales. Sin embargo, ya tiene claro que no debe pasar ciertos límites y Niurka le ayudó a darse cuenta de que hay temas que está mal tocar, ya que pueden generar un impacto negativo entre sus seguidores.

Se trata de los comentarios negativos sobre el aspecto físico de otras personas, justo como los que le hizo a Manelyk cuando se pelearon y que habrían hecho que terminara sintiéndose culpable por la situación. Así se lo confesó a Kunno, quien vio todo en primera fila y le dijo de frente que estuvo mal referirse así a otra mujer, por lo que le advirtió que debe analizar todo lo que va a decir, incluso si se siente molesta.

"Lo mismo me dijo Niurka, que tuviera cuidado con esas cosas. Que le dijera lo que quiera, frentona, lo que sea, pero que hay cosas que no se pueden decir. Y tiene razón, porque la que se echó la mierd* fui yo, me sentí mal dos días, no podía ver a los ojos a nadie", admitió que la comediante, que incluso se disculpó en reiteradas ocasiones con Mane por hablar de su cuerpo ante los demás Granjeros.

“Ten cuidado": Kunno hace las paces con Mónica Escobedo y hablan del MIEDO que sienten en La Granja VIP (VIDEO)

¿Qué dijo Mónica Escobedo de Manelyk? El polémico comentario que desató caos en La Granja VIP

La enemistad entre Manelyk y Mónica Escobedo en La Granja VIP empeoró durante el Viernes de Traición, cuando Azalia decidió salvar a la llamada "reina de los realities". Este momento le sacó una risa irónica a la comediante y dijo que todos los movimientos de sus rivales estaban siendo muy predecibles.

Fue así que las Granjeras terminaron enfrascándose en una discusión, en la que ambas se acusaron de no contribuir lo suficiente con las tareas. Pero todo se salió de control cuando Mane dijo que Mónica "sudaba como cerdo", un comentario que la hizo enfurecer y le respondió diciendo que ella al menos no tiene las piernas llenas de celulitis, argumentando que el físico de su compañera no es perfecto como piensa.