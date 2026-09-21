Cuál es la parte de la cocina que debes limpiar primero para que quede impecable, según expertos

La cocina es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, teniendo en cuenta que es donde llevamos adelante la preparación de los alimentos y donde generalmente solemos compartir ciertos momentos junto a la familia. Pero, es un sitio muy expuesto a la aparición de suciedad, de bacterias y es por eso que tenemos que hacer una limpieza con frecuencia y los expertos explicaron por donde debemos comenzar a limpiar para que quede totalmente reluciente y así evitar la acumulación de grasa.

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Las tareas de limpieza es algo que debemos hacer casi todos los días, teniendo en cuenta que con esto evitaremos que se acumulen las bacterias, los gérmenes, suciedad y humedad en los ambientes, y que incluso puede llevar a que aparezcan insectos. En este caso, la cocina suele ser un sitio donde habitualmente estamos más expuestos a esto y donde con mayor facilidad se acumula la suciedad.

El motivo por el cual está expuesta la cocina a la suciedad es porque nos encontraremos con restos de comida, salpicaduras de grasa, acumulación de polvo y que se acumularán sobre las encimeras, sobre los electrodomésticos y si no llevamos adelante una limpieza con frecuencia, es probable que sea difícil de remover. Pero, el gran interrogante pasa por dónde vamos a comenzar a limpiar en la cocina.

Por dónde hay que comenzar a hacer la limpieza en la cocina

De acuerdo a algunos especialistas en limpieza, el lugar por donde debes comenzar en la cocina es de lo más sucio, que en este caso es el horno y para hacerlo, tienes que precalentarlo a 50°C durante 10 minutos y luego apagarlo; a continuación aplicar una esponja nanas, frotar las manchas y retirar el producto con una bayeta húmeda. Luego, tendrás que pasar al frigorífico donde su interior se limpia con vinagre blanco de limpieza o limpiador neutro.

Cómo se debe continuar con la limpieza

Cuando hayas finalizado la limpieza del horno, tendrás que continuar con otros electrodomésticos en donde se acumula mucha suciedad y aquellas zonas que estén expuestas frecuentemente a la grasa como el horno microondas, la campana extractora y finalizar barriendo y fregando el suelo para que quede reluciente.