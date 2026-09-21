Así fue el accidente que sufrió Pablo Montero: la otra cara de su pasión por los caballos

Pablo Montero es conocido por su relación con el campo, los caballos y la vida de rancho, una faceta que incluso le ha servido en diferentes proyectos de televisión. Sin embargo, esa experiencia no evitó que viviera un doloroso accidente en su propia propiedad, después de montar a caballo. El incidente ocurrió en su rancho y, aunque inicialmente pensó que se trataba de un golpe menor, terminó descubriendo que la lesión era más seria de lo que imaginaba.

El accidente que Pablo Montero sufrió en su rancho

El cantante relató que después de montar a caballo se bajó y decidió quitarse todo para caminar descalzo por las caballerizas. Fue entonces cuando se golpeó fuertemente el dedo pequeño del pie contra un fierro.

El dolor fue intenso, pero Pablo continuó con sus actividades durante aproximadamente cuatro días antes de acudir a realizarse una radiografía. El estudio reveló que tenía una fractura en el hueso del dedo pequeño del pie. Los médicos le explicaron que la lesión requería una intervención quirúrgica para colocar una placa y permitir que el hueso soldara correctamente. Sin embargo, el cantante decidió rechazar la operación debido a los compromisos laborales que tenía en ese momento.

En lugar de pasar por cirugía, optó por utilizar una férula y un zapato ortopédico, apoyando únicamente el talón para evitar ejercer presión sobre la zona lastimada. Su decisión implicaba que el dedo podía quedar ligeramente desviado después de la recuperación. La anécdota resulta especialmente llamativa ahora que Pablo Montero forma parte de La Granja VIP, pues dentro del reality ha demostrado nuevamente sus conocimientos sobre caballos y actividades relacionadas con el campo.

De hecho, su relación con estos animales viene de mucho tiempo atrás. En 2022, el cantante mostró su rancho de Torreón y contó que quería que sus hijas conocieran sus raíces y aprendieran a montar a caballo. Así, detrás del granjero que ahora comparte sus conocimientos con sus compañeros existe también una historia que demuestra que incluso alguien acostumbrado a los caballos puede sufrir un accidente inesperado.