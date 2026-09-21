Poner leche en la Sansevieria: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Esta planta es una de las más compradas por las personas, viéndose constantemente en los distintos hogares que puedes visitar. Ante eso, es importante cuidarlas, pues está propensa a diversas problemáticas. Y precisamente la recomendación de verter leche sobre tu sansevieria llega para que la cuides y evites ciertos malestares propios de estos seres vivos.

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¿Por qué recomiendan y para qué sirve poner la leche en la sansevieria?

El propósito de derramar leche (en un momento se indicará cómo) sobre la sansevieria tiene una lógica de estructura de la propia planta. Es vertical y con hojas anchas, situación que provoca la acumulación de polvo. Este a su vez, opaca el verde natural y obstruye los poros. Entonces… la leche es un elemento limpiador que busca también que la planta haga correctamente la fotosíntesis.

Este truco, que podría ser catalogado como remedio casero, es bastante añejo. Derramar leche sobre esta planta busca limpiar y darle brillo, pero al mismo tiempo aportar todos los elementos contenidos en el lácteo. Los azúcares, las proteínas y el calcio, ayudan como fertilizante foliar ligero. Es decir, funciona como una ayuda total para el crecimiento.

Y como aspecto final, la leche sobre tu sansevieria funciona como un fungicida preventivo. Cuando tú haces una mezcla diluida, generas una barrera que protege la proliferación de hongos que aparecen constantemente en las plantas de interiores en los hogares. Estas regularmente sufren por falta de ventilación y/o exceso de humedad en el ambiente.

¿Cómo aplicar la leche sobre la sansevieria?

La clave de la mezcla que se hará es diluir muy bien la leche con agua, pues la grasa del lácteo puede obstruir los estomas (poros donde respira la planta). Por ello… estos son los pasos a seguir, recordando que puedes hacer este truco una vez por semana o cada ocasión que el polvo sea evidente en sus hojas.