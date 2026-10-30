Julio Camejo considera priorizar a Kevyn Bicolor sobre Los Disfuncionales en La Granja VIP: “Estás por encima de cualquier estrategia”

Julio Camejo puso sobre la mesa la posibilidad de darle prioridad a Kevyn Bicolor Contreras frente a los planes con sus compañeros en La Granja VIP. Durante una conversación, el granjero cuestionó que la fortaleza de su compadre entre los nominados se utilizara como argumento para dejarlo nuevamente expuesto y expresó el lugar que ocupa para él al momento de pensar sus siguientes movimientos.

¿Qué hablaron Julio Camejo y Kevyn Bicolor sobre las estrategias en La Granja VIP?

Uno de los puntos del intercambio fue la idea de que Kevyn puede enfrentar otra nominación porque cuenta con apoyo. Camejo hizo referencia a ese razonamiento y preguntó cuántas veces más recurrirían a él. En ese contexto, colocó el vínculo con su compañero “por encima de cualquier estrategia”.

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Bicolor, por su parte, le propuso que se tomara tiempo antes de resolverlo: “Piénsalo, duerme, como estrategia es buena”. Su respuesta mantuvo abierta la posibilidad de que Julio reconsiderara lo que estaban hablando. Así, ambos continuaron revisando los argumentos del juego y lo que implicaría tomar una decisión distinta.

Durante la charla también mencionaron las ocasiones en las que se había hablado de una diferencia amplia en las votaciones.

Otro de los argumentos que se escuchó fue el esfuerzo individual para conseguir La Salvación. “La Salvación la gané yo con mi pellejo”, expresó Camejo mientras hablaban de las estrategias para acomodar los números dentro de la competencia.

La conversación entre Julio Camejo y Kevyn Bicolor dejó abierta la posibilidad de que Julio reconsiderara la estrategia de Los Disfuncionales, quienes lo presionaban para que salvara a Natalia Alcocer. Aunque contempló darle prioridad a su compadre, durante ese intercambio todavía no confirmó que fuera a apartarse del acuerdo con su equipo.