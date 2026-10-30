Las maquillistas afirman: “El eyeliner marrón a partir de los 50 años debe estar bien integrado entre las pestañas superiores”

El maquillaje de ojos puede transformar la mirada, especialmente cuando se eligen productos y técnicas que acompañan los cambios de la piel después de los 50 años. Entre las opciones más recomendadas por las maquillistas se encuentra el eyeliner marrón, un aliado para definir los ojos sin endurecer las facciones.

La clave está en cómo se aplica, ya que debe quedar bien integrado entre las pestañas superiores para conseguir un acabado natural y discreto. Esta técnica permite dar profundidad a la mirada sin necesidad de recurrir a trazos demasiado marcados.

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¿Cómo cuidar la piel a partir de los 50 años?

A partir de los 50 años, es importante mantener una rutina de cuidado facial que incluya limpieza suave, hidratación diaria y protección solar. También se recomienda utilizar productos con ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C y retinol, según las necesidades de cada piel. Además, beber suficiente agua, llevar una alimentación equilibrada y descansar bien ayuda a conservar la elasticidad, luminosidad y aspecto saludable del rostro.

¿Cómo usar el eyeliner marrón para rejuvenecer la mirada después de los 50?

El eyeliner marrón es una alternativa favorecedora para rejuvenecer la mirada después de los 50 años, ya que permite definir los ojos sin endurecer las facciones. Para conseguir un resultado natural, lo ideal es utilizar un lápiz o delineador de este tono y aplicarlo con trazos finos, bien integrados entre las pestañas superiores. De esta manera, se aporta profundidad y densidad sin generar un contraste demasiado marcado.

Uno de los trucos para abrir visualmente los ojos consiste en concentrar un poco más de intensidad en el tercio exterior y elevar ligeramente el trazo al final. Es importante comprobar el resultado con los ojos abiertos y relajados, especialmente si el párpado está encapotado o presenta cierta caída. También puedes iluminar discretamente el lagrimal y aplicar máscara de pestañas, insistiendo en las exteriores para levantar la mirada.

Para completar el maquillaje, combina el delineador marrón con sombras beige, champán, topo o bronce. Estos tonos aportan luminosidad y permiten conseguir un acabado suave, sin recargar el párpado. La clave está en adaptar la intensidad del maquillaje a la forma de los ojos y destacar los rasgos naturales.