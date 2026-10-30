Natalia Alcocer se enoja con Julio Camejo en La Granja VIP y le reclama: “Tú para mí no tienes palabra”

Natalia Alcocer y Julio Camejo discutieron en La Granja VIP mientras hablaban sobre a quién salvar de la tabla de nominados. La granjera le recordó a su compañero que habían hecho un acuerdo y cuestionó que quisiera consultar con Kevyn Bicolor antes de mantener lo pactado. Durante el intercambio, le pidió que salvara al comediante y dejó claro que ya no quería recibir ese beneficio.

¿Qué le reclamó Natalia Alcocer a Julio Camejo en La Granja VIP?

En la conversación Niurka Marcos le pidió a Camejo que explicara por qué preferiría salvar a Kevyn y si esa posibilidad respondía a su amistad. Julio reconoció que, de no existir una estrategia colectiva, lo elegiría sin dudarlo. Sin embargo, también señaló que el equipo había acordado que la beneficiada fuera Natalia.

“Si no hubiera una estrategia de equipo, sí lo salvaría. Sin duda”, expresó antes de recordar la decisión que habían tomado entre todos.

Alcocer intervino para señalar que el compromiso había surgido de él. Según explicó, ambos se habían dado la mano después de que Julio le propusiera salvarla si ganaba la prueba. Por eso, su reclamo se centró en la palabra que le había dado y en lo que, según ella, venían organizando desde el lunes.

“Yo te di la mano”, le recordó. Después insistió en que eligiera a Bicolor: “Salva a Kevyn, no te lo voy a pedir”.

Natalia también rechazó que fuera necesario preguntarle al comediante qué quería hacer y dirigió su cuestionamiento a Camejo: “Pero tú para mí no tienes palabra. No tienes palabra. Porque hicimos todo esto desde el lunes como equipo”.

¿Qué respondió Julio Camejo sobre La Salvación?

Julio explicó que no quería tomar una decisión a espaldas de Kevyn mientras él no estuviera presente. También sostuvo que tendría la misma consideración con Natalia si ella no participara en la conversación.

Aunque manifestó que mantendría el compromiso, volvió a pedir que Bicolor estuviera ahí para hablarlo. Alcocer reiteró su respuesta: “Es tu salvación. No quiero que me salves”.

Más tarde, en una conversación privada con Kevyn, Camejo le dijo que haría lo que él decidiera. En ese intercambio, expresó que su compañero era más importante para él que la estrategia del equipo.

