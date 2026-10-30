3 ideas para reutilizar las latas de frijoles

Las latas de frijoles suelen terminar en la basura después de utilizar su contenido, pero pueden aprovecharse de muchas maneras. Con un poco de creatividad, es posible transformarlas en objetos prácticos y decorativos para el hogar.

Si tienes algunas guardadas, estas propuestas te servirán de inspiración para reutilizarlas y darles una segunda oportunidad. Solo necesitas algunos materiales y ganas de poner en práctica tus habilidades manuales.

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¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de manipular latas de frijoles?

Al manipular latas de frijoles, es importante lavar bien los envases y retirar cualquier resto de comida. Revisa que los bordes no tengan partes filosas y utiliza guantes para evitar cortes durante el trabajo. Si necesitas perforarlas, emplea herramientas adecuadas y trabaja sobre una superficie estable. Antes de convertirlas en maceteros, organizadores o faroles, asegúrate de que estén completamente limpias y secas.

¿Cómo reutilizar las latas de frijoles?

Las latas de frijoles pueden convertirse en objetos útiles y decorativos con pocos materiales y un poco de creatividad. En lugar de desecharlas, puedes aprovechar su estructura metálica para crear accesorios personalizados y darles una segunda oportunidad. A continuación, te compartimos tres propuestas sencillas para decorar diferentes espacios de tu hogar.

1. Organizadores y lapiceros para el escritorio

Transforma las latas vacías en recipientes para guardar lápices, plumas, tijeras, pinceles y otros materiales de trabajo. Puedes pintar varias con diferentes colores y utilizarlas juntas para mantener el escritorio ordenado.

2. Faroles calados y portavelas decorativos

Convierte los envases metálicos en pequeños faroles con perforaciones en forma de estrellas, corazones o figuras geométricas. Agrega un asa de alambre con cuentas de colores para conseguir un acabado original y decorar la terraza o el patio. Utiliza luces LED en lugar de velas con llama para evitar riesgos.

3. Macetero

Aprovecha las latas para crear maceteros donde puedas colocar suculentas y otras plantas pequeñas. Píntalas de distintos colores, agrega lunares o dibujos y realiza orificios de drenaje en la base para facilitar el cuidado de las plantas.