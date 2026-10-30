Los expertos coinciden: qué hacer cuando las hojas de la lengua de suegra se empiezan a poner amarillas

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y sus pocos requerimientos de mantenimiento. Sin embargo, cuando sus hojas comienzan a ponerse amarillas, puede ser una señal de que algo no está bien con sus cuidados.

El riego inadecuado, la falta de luz o los problemas en el drenaje pueden estar detrás de este cambio de color. Por eso, es importante identificar la causa y conocer qué recomiendan los expertos para mantenerla saludable.

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¿Qué hacer cuando las hojas de la lengua de suegra se ponen amarillas?

Cuando las hojas de la lengua de suegra comienzan a ponerse amarillas, es importante identificar qué está provocando ese cambio antes de modificar sus cuidados. Una de las causas más frecuentes es el exceso de riego, ya que esta planta almacena agua en sus hojas y necesita que el sustrato se seque entre cada riego. Si la tierra permanece húmeda durante varios días, revisa las raíces para comprobar que no estén dañadas.

También debes verificar que la maceta tenga agujeros de drenaje y que la planta reciba suficiente iluminación indirecta. Aunque tolera los espacios con poca luz, se desarrolla mejor en ambientes luminosos y protegidos del sol intenso. Otro aspecto importante es mantenerla alejada de las corrientes de aire frío y de los cambios bruscos de temperatura.

Por último, si encuentras hojas completamente amarillas o deterioradas, puedes retirarlas desde la base con una herramienta limpia. Evita agregar fertilizantes como primera medida y concéntrate en corregir las condiciones de cultivo para favorecer su recuperación.

¿Cada cuánto tiempo se debe regar la lengua de suegra?

La lengua de suegra necesita riegos moderados, ya que almacena agua en sus hojas y no tolera el exceso de humedad. Durante los meses cálidos, puedes regarla cada dos o tres semanas, mientras que en invierno conviene espaciar la frecuencia a una vez al mes o incluso más. Antes de agregar agua, comprueba que el sustrato esté completamente seco.