Joven de 23 años renunció a un empleo de seis cifras solo para construir su propia marca de ropa

Al terminar la universidad, la mayoría de egresados anhelan conseguir buenas ofertas de trabajo y sueldos que recompensen su esfuerzo, incluso si no se trata de un puesto que los haga completamente felices. Sin embargo, hay quienes prefieren la satisfacción de cumplir con sus metas personales más allá de la estabilidad, una apuesta que puede salir muy mal o convertirse en la mejor decisión, justo como le pasó a una joven cuya historia de éxito se hizo viral en redes sociales.

Se trata de Sofia Jang, que a sus 23 años entró a trabajar a una empresa especializada en banco de inversión y percibía ganancias de seis cifras. En un principio esto sonaba como el mejor de los caminos, pero rápidamente se dio cuenta de que quería explorar otros intereses y se animó a crear una marca de ropa, aún sabiendo que el dinero no le sobraría.

Quién es Sofia Jang, la empresaria que prefirió la moda en lugar de un trabajo bien pagado

Sofia Jang es una joven emprendedora de Estados Unidos. De acuerdo con un artículo de Business Insider, estudió Negocios y Asuntos Globales en la Universidad de Georgetown. Al poco tiempo de recibirse, recibió una propuesta para trabajar en una empresa muy importante, que le brindó un buen sueldo, estabilidad y prestigio en el mundo corporativo.

Sofía Jang renunció a un trabajo bien pagado para emprender en la industria de la moda|Instagram. @sofset

No así, después de cuatro meses tratando de acostumbrarse a su nueva rutina, tomó la decisión de renunciar y buscar un nuevo camino en la industria de la moda. La motivación habría sido su afición por la industria y también la buena experiencia que tuvo como pasante de la marca Diane von Furstenberg, donde estuvo varios meses mientras seguía estudiando.

De esta manera fundó SofSet, marca con su sello personal y que está tratando de impulsar poco a poco para ganar popularidad y conseguir clientes potenciales.

¿Cómo logró esta joven de 23 años poner su propia marca de ropa?

Si bien su experiencia todavía era escasa y empezó de cero en un mundo cada vez más competido, Sofia Jang probó suerte con las redes sociales. En sus perfiles compartía contenido sobre su vida corporativa y rutinas, lo que la hizo subir de seguidores en poco tiempo. Fue aquí cuando habría decidido usar las cosas a su favor y empezó a preparar a la audiencia para SofSet, su proyecto como emprendedora.

Según lo que reveló para el ensayo de Business Insider, el concepto principal de su marca se basó en lo difícil que era para ella como compradora encontrar ropa formal. Esto porque habría notado que no había tantas opciones de modelos que no se vieran anticuados y que al mismo tiempo tuvieran un precio accesible para el target joven como ella, conformado por personas que todavía no pueden gastar tanto en looks y quieren verse bien.

De momento, la marca de Sofia Jang aún no le genera los ingresos suficientes para dedicarse de lleno a impulsarla y sacar lanzamientos tan seguido, por lo que tiene un trabajo en paralelo en marketing de moda, donde seguiría aprendiendo cosas que puede usar a su favor. En sus cuentas públicas, hay internautas que reconocen su valentía por renunciar a un trabajo bien pagado solo para cumplir su sueño y hasta hay quienes la señalan como una inspiración.

