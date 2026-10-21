Los 5 signos del zodiaco que tienen alma de bruja y no lo saben

La astrología relaciona ciertas características de los signos del zodiaco con la intuición, la sensibilidad, la transformación personal y la conexión con lo invisible. Desde esta perspectiva, algunas casas zodiacales parecen tener un vínculo especial con el mundo esotérico.

"¡Ni me tocó!”, Lalo España desmiente a Sergio Goyri sobre un supuesto altercado

Algunos destacan por su percepción emocional, mientras que otros se asocian con la capacidad de manifestar deseos, explorar misterios y confiar en sus corazonadas. Tener "alma de bruja" no significa poseer poderes sobrenaturales ni predecir el futuro. Es una expresión popular que alude a personas interesadas en los rituales, la naturaleza, los sueños, la energía y los conocimientos espirituales.

Dentro de la astrología occidental, las siguientes casas zodiacales reúnen características que pueden relacionarse con el arquetipo de la bruja y su conexión con lo desconocido. ¿Tu signo está entre ellas?

¿Cuáles son los 5 signos del zodiaco que tienen alma de bruja?

Aries (fuego): representa la iniciativa, el fuego y la acción. En una interpretación esotérica, estas cualidades se relacionan con los rituales para establecer intenciones, comenzar nuevas etapas y reunir el valor necesario para perseguir objetivos personales.

representa la iniciativa, el fuego y la acción. En una interpretación esotérica, estas cualidades se relacionan con los rituales para establecer intenciones, comenzar nuevas etapas y reunir el valor necesario para perseguir objetivos personales. Cáncer (agua): su conexión simbólica con la Luna, los ciclos y el hogar lo acerca a los rituales de protección, la memoria familiar y las prácticas vinculadas con el cuidado emocional. Su supuesta alma de bruja se expresa en la búsqueda de refugio, armonía y conexión con sus raíces.

su conexión simbólica con la Luna, los ciclos y el hogar lo acerca a los rituales de protección, la memoria familiar y las prácticas vinculadas con el cuidado emocional. Su supuesta alma de bruja se expresa en la búsqueda de refugio, armonía y conexión con sus raíces. Escorpio (agua): es uno de los signos más vinculados con los misterios, la transformación y lo oculto. Su interés por descubrir lo que permanece detrás de las apariencias lo relaciona simbólicamente con la magia, la investigación esotérica y los procesos de renovación personal.

es uno de los signos más vinculados con los misterios, la transformación y lo oculto. Su interés por descubrir lo que permanece detrás de las apariencias lo relaciona simbólicamente con la magia, la investigación esotérica y los procesos de renovación personal. Sagitario (fuego): su búsqueda de conocimiento y su interés por las grandes preguntas de la vida lo vinculan con las filosofías espirituales, la exploración de distintas creencias y el estudio de tradiciones místicas. Su curiosidad puede llevarlo a investigar prácticas esotéricas y a buscar un sentido más profundo de la existencia.

su búsqueda de conocimiento y su interés por las grandes preguntas de la vida lo vinculan con las filosofías espirituales, la exploración de distintas creencias y el estudio de tradiciones místicas. Su curiosidad puede llevarlo a investigar prácticas esotéricas y a buscar un sentido más profundo de la existencia. Piscis (agua): su sensibilidad y su mundo interior lo convierten en un signo asociado con los sueños, la imaginación y la espiritualidad. Desde la astrología, se considera que puede prestar especial atención a las emociones y las corazonadas, características que suelen relacionarse con la intuición.

¿Por qué los signos de agua y fuego se relacionan con el "alma de bruja"?

En la astrología occidental, los 4 elementos representan diferentes formas de experimentar el mundo. El agua se asocia con las emociones y la intuición, mientras que el fuego representa la voluntad, la energía y la transformación.

Estas son algunas de las razones por las que ambos elementos aparecen vinculados con el arquetipo de la bruja:



Agua (sensibilidad e intuición): Cáncer, Escorpio y Piscis pertenecen a este elemento. En la interpretación astrológica, se relacionan con la percepción emocional, los sueños, la introspección y la capacidad de explorar aspectos profundos de la personalidad. Por eso, suelen asociarse con prácticas como la meditación, el tarot y los rituales simbólicos.

Cáncer, Escorpio y Piscis pertenecen a este elemento. En la interpretación astrológica, se relacionan con la percepción emocional, los sueños, la introspección y la capacidad de explorar aspectos profundos de la personalidad. Por eso, suelen asociarse con prácticas como la meditación, el tarot y los rituales simbólicos. Fuego (voluntad y transformación): Aries, Leo y Sagitario integran este grupo. Su energía se vincula con la iniciativa, la pasión y la capacidad de impulsar cambios. Dentro del imaginario esotérico, estas cualidades se relacionan con los rituales de intención, los nuevos comienzos y las prácticas simbólicas orientadas a la transformación personal.

Mientras el agua representa el mundo interior, el fuego simboliza la acción. En conjunto, permiten construir una imagen de la bruja que escucha su intuición y, al mismo tiempo, actúa para transformar aquello que desea cambiar.