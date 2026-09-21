Kenna Kennor, estilista profesional: “fíjate en los ingredientes de tu shampoo y no solamente en la etiqueta”

Elegir un shampoo parece tan sencillo como buscar en la etiqueta palabras como “hidratante”, “reparador” o “anticaída”, pero, ¿realmente sabes qué estás poniendo sobre tu cabello cada vez que lo lavas? Más allá de las promesas o trucos publicitarios que aparecen en el envase, los ingredientes puede decir mucho más sobre cómo un producto puede actuar sobre el cuero cabelludo.

Por eso, el estilista profesional, Kenna Knorr, recomienda prestar atención a la fórmula y no dejarse llevar únicamente por la imagen. Su consejo, compartido en la revista Vogue, puede cambiar la manera en la que eliges tu próximo shampoo, especialmente su buscas que tu cabello luzca saludable, brillante y con apariencia duidada.

En ese sentido , antes de comprar cualquer producto, fíjate en los ingredientes más importantes y que son realmente buenos en un shampoo.

Antes de ponerte el shampoo, revisa los ingredientes.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuáles son los ingredientes que tienen que tener un shampoo para un cabello saludable?

De acuerdo con la especialista, los ingredientes más importantes que tienen que tener un shampoo para un cabello saludable son aquellos que son herbales; es decir, el cúrcuma, romero y extractos botánicos.

Aprende a conocer los ingredientes del shampoo y para qué sirven.|(ESPECIAL/CANVA)

No obstante, antes de elegir cualquier shampoo o acondicionador, los expertos en belleza y cuidado recomiendan conocer el tipo de pelo que tienes, pues no todos los ingredientes funcional de la misma manera en cualquier cuero cabelludo.

¿Cómo saber qué tipo de shampoo es bueno para mi cabello?

Elegir un shampoo que sea bueno para el cabello dependerá de si tienes tintes o problemas de grasa, caspa, sequedad, caída y brillo que tengas. Según recomendaciones de Glamour, estas son las mejore recomendaciones

Para cabello maltratado y con tinte : es aquella que no contiene sulfatos, parabenos y colorantes, y que a su vez tenga propiedades hidratantes, reparadoras de aloe y vitaminas y minerales.

: es aquella que no contiene sulfatos, parabenos y colorantes, y que a su vez tenga propiedades hidratantes, reparadoras de aloe y vitaminas y minerales. Shampoo para cabello graso: aquellos que equilibran los niveles e sebo por 48 horas y deja la melena ligera, con activos vegetales.

aquellos que equilibran los niveles e sebo por 48 horas y deja la melena ligera, con activos vegetales. Un shampoo para cabello seco : fíjate que tenga ingredientes como queratina, aceite de argán y ácidos grasos para aportar brillo, elasticidad y nutrición.

: fíjate que tenga ingredientes como queratina, aceite de argán y ácidos grasos para aportar brillo, elasticidad y nutrición. Shampoo para cabello con puntas abiertas : aquellos que tienen fórmula reparadora con enzimas lipídicas para encapsular proteínas.

: aquellos que tienen fórmula reparadora con enzimas lipídicas para encapsular proteínas. Shampoo para el pelo con caspa: con ingredientes naturales como el disulfuro de selenio o el diente de león.

De acuerdo con Elle, especialistas en estética suelen tene runa serie de hábitos para cuidar cualquier tipo de cabello, como el lavado frecuente solo en cabello graso, usar agua templada para el lavado, siempre usar acondicionador adecuado, tener un secado cuidadoso y un peinado en seco.

De esta manera, a la hora de ir al supermercado por un nuevo shampoo, estarás preparada para conocer mejor las necesidades de tu cabello.