4 plantillas de Baby Rumi de Kpop Demon Hunters para imprimir y colorear que los verdaderos fans amarán

Rumi se ha convertido en uno de los personajes favoritos de Kpop Demon Hunters. Y no es para menos. Se trata de la líder de las Guerreras Kpop, cuya personalidad y estilo son increíbles, por lo que no es sorpresa que en las últimas semanas se hayan viralizado ilustraciones de su versión Baby que lucen adorables. Si en casa tienes a verdaderos fans de la película y buscas una actividad sencilla para hacer en casa, aquí te compartimos cuatro plantillas para imprimir y colorear con las que los pequeños pasarán un buen rato mientras dan su propio toque de color y estilo al personaje.

También te puede interesar: 4 ideas de stickers de Baby Saja Boys para decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters

4 plantillas de Baby Rumi de Kpop Demon Hunters para imprimir y colorear

Estas ilustraciones pueden utilizarse como una actividad recreativa para una tarde en familia o simplemente como una forma de entretener a los más pequeños del hogar. A través de ella, los niños pueden experimentar con sus colores favoritos y crear nuevos estilos para el cabello, la ropa y demás detalles del personaje. No es necesario ser un experto en dibujo, lo importante es echar a volar la imaginación.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo descargar e imprimir las plantillas para colorear de Baby Rumi?

Para descargar las plantillas, solo tienes que dar click en la imagen de tu preferencia. Al hacerlo, se abrirá la publicación original en Pinterest, donde deberás descargar la imagen en tu dispositivo móvil o tomar captura de pantalla. Posteriormente, abre el archivo y compártelo para imprimir. Las impresiones pueden realizarse en hojas blancas. Eso sí, no olvides revisar el tamaño de la impresión para que el dibujo quede bien centrado.

Beneficios de colorear en niños pequeños

Colorear es una de las mejores actividades para que los niños comiencen a desarrollar habilidades que les servirán para otras tareas del día a día, pues les sirve para practicar la coordinación entre las manos y los ojos, además de trabajar el control de los movimientos pequeños de los dedos y la precisión. Aunado a ello, el poder elegir los colores y completar una ilustración en blanco es perfecto para estimular la creatividad y la concentración. Con estas plantillas, los niños pueden combinar entretenimiento y aprendizaje en una actividad fácil y divertida.