La rutina de 3 pasos para una skin care aesthetic en hombres: te quedará la piel suave

La piel de los hombres también necesita cuidados especiales para mantenerla suave, brillante y con buena apariencia. Hay tres pasos básicos que puedes seguir en una rutina de skin care para lucir aesthetic sin complicaciones.

Expertos en la piel recomiendan seguir al pie de la letra el proceso de limpieza para ver resultados lo más rápido posible. Marcas reconocidas a nivel internacional coinciden en que es importante no saltarse esta rutina :

Limpieza: elimina las impurezas, el exceso de grasa y las células muertas. Elige un jabón adecuado para tu tipo de piel.

elimina las impurezas, y las células muertas. Elige un jabón adecuado para tu tipo de piel. Hidratación: todos necesitan hidratación, y la mejor forma de lograrlo es con cremas humectantes con ácido hialurónico, vitamina B5 y vitamina E .

todos necesitan hidratación, y la mejor forma de lograrlo es con cremas humectantes con . Protección solar: es indispensable y pocos lo toman en cuenta. Después de lavar e hidratar, debes aplicar protector solar SPF 50+ para evitar la aparición de manchas.

Una rutina de skin care corta para hombres que funciona.|CANVA

Estas sugerencias están avaladas por especialistas en medicina y cuidado de la piel, así que deben tomarse con mucha importancia. Sin embargo, no son las únicas formas de lograr una piel más saludable.

Cómo mantener la piel saludable, según expertos en medicina

Los productos para mantener la piel saludable no lo son todo, ni mucho menos la única manera de tener una piel suave y visiblemente hermosa. Según Mayo Clinic, los mejores consejos para cuidarla están en los hábitos del día a día.