Qué es el lavado de pelo japonés y para qué sirve

El lavado de pelo japonés es una rutina capilar que pone el foco en la salud del cuero cabelludo mediante una limpieza profunda, masajes y tratamientos específicos antes del champú. Entre sus elementos más característicos se encuentran los cepillos masajeadores de silicona y los productos prechampú.

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A diferencia de una rutina tradicional, este método busca convertir el lavado en un tratamiento integral. También incorpora prácticas como el hair oiling: una técnica que consiste en aplicar aceites sobre el cabello o el cuero cabelludo según las necesidades de cada persona.

¿En qué consiste el lavado de pelo japonés y qué beneficios tiene?

La rutina se centra en limpiar el cuero cabelludo sin descuidar la fibra capilar. Para ello, combina diferentes pasos que pueden adaptarse a las características del cabello:



Masaje con cepillo de silicona: ayuda a distribuir el champú y facilita la eliminación de residuos superficiales. Sus movimientos suaves también proporcionan una sensación de relajación. Tratamiento prechampú: se aplica antes del lavado para acondicionar el cabello o ayudar a eliminar determinadas acumulaciones. Su función depende de la fórmula utilizada. Limpieza del cuero cabelludo: el champú elimina el exceso de sebo, el sudor y los restos de productos de peinado. Tratamiento posterior: el acondicionador o la mascarilla ayudan a mejorar la suavidad, facilitar el desenredado y reducir la fricción.

La dermatóloga y tricóloga Sharon Wong, especializada en salud capilar, destaca en su labor divulgativa la importancia de cuidar el cuero cabelludo y adaptar los tratamientos a sus características. En este sentido, una rutina de limpieza adecuada puede contribuir a mantenerlo en buenas condiciones.

¿Cómo hacer el lavado de pelo japonés en casa según tu tipo de cabello?

Para incorporar esta rutina, lo importante es evitar la fricción excesiva y elegir productos compatibles con las necesidades del cuero cabelludo. Estos son los pasos que puedes seguir:



Aplicar el prechampú: utiliza un producto específico sobre el cabello seco o húmedo, según las indicaciones del fabricante. Los aceites pueden ser útiles en determinadas melenas, pero no son imprescindibles.

utiliza un producto específico sobre el cabello seco o húmedo, según las indicaciones del fabricante. Los aceites pueden ser útiles en determinadas melenas, pero no son imprescindibles. Masajear suavemente: utiliza las yemas de los dedos o un cepillo de silicona con movimientos circulares, sin presionar demasiado ni raspar la piel.

utiliza las yemas de los dedos o un cepillo de silicona con movimientos circulares, sin presionar demasiado ni raspar la piel. Lavar con champú: distribuye el producto principalmente en el cuero cabelludo y aclara con abundante agua.

distribuye el producto principalmente en el cuero cabelludo y aclara con abundante agua. Acondicionar los largos: aplica acondicionador o mascarilla de medios a puntas para mejorar la suavidad.

El hair oiling requiere especial atención. En cabellos secos, rizados o decolorados, algunos aceites pueden ayudar a reducir la fricción y mejorar la apariencia de la fibra. En cambio, si el cuero cabelludo es graso o presenta dermatitis seborreica, aplicar aceites directamente sobre la piel puede resultar inadecuado.

#pelofino #masajecapilar #caidadecabello #caidacabello ♬ sonido original - Cris Rizos- Bioquímica capilar @biosakure Respuesta a @biosakure Recupera densidad capilar con estos 5 masajes japoneses. Itaba Tadanori es un peluquero japonés con pelazo, todos los de su promoción son calvos 🧑‍🦲. Si quieres activar la circulación y vascularizacion de tu cuero cabelludo práctica estos masajes. Itaba Tadanori recomienda hacerlo con el champú puesto: primera jabonada enfocada a lavar y la segunda al masaje, aunque yo muchas veces lo he hecho después de lavar y sin aclarar el champú. En el vídeo llevo el pelo mojado, recién lavado. 1. La estrella ⭐️ Imagina que tienes una gorra puesta y vas a masajear por la parte que no cubre la cabeza. Los movimientos son lineales tanto verticales como horizontales. No circulares. También puedes usar la estrella en la parte superior movilizando la piel. 2. La anémona Nos va a ayudar a suavizar la piel, hazlo por la zona que cubre la gorra, no frotes. 3. El cangrejo 🦀 Utiliza las pinzas para presionar la piel. También puedes usarlo para la zona de las sienes dando círculos. 4. El calamar 🦑 Masajea las siemes dando círculos 4 veces hacia dentro y 5 hacia fuera. 5. La raya Utiliza las partes acolchadas de las manos para bombear la parte de la coronilla. Con los dedos pulgares presiona los puntos clave del cuello para relajarlo. Justo donde finaliza la cabeza y empieza el cuello. Puedes incorporar esta rutina todas las noches si no lavas a diario y adaptar aquellos masajes en las zonas más problemáticas. Si tu cuero cabelludo es seco puedes añadir 2 gotas de aceite como Clear Essence. Duración: de 2 a 5 minutos, recuerda que son masajes enérgicos, no haciendo cosquillas, notamos como la piel se mueve. Si tienes el cuero cabelludo graso puedes hacerlos de 1 o 2 minutos, para no activar las glándulas sebáceas. Los masajes se hacen con las yemas de los dedos, no con las uñas. A mi me han ayudado y espero que a ti también. Dime en comentarios ¿qué zona es donde notas menos densidad? Empiezo yo, en el lateral izquierdo, por eso siempre llevo el flequillo hacia ese lado 😁. #peloseco

En con conclusión: el lavado de pelo japonés es una rutina que combina limpieza, masaje y tratamientos personalizados. Su principal beneficio es favorecer una higiene cuidadosa y una experiencia de cuidado más completa, siempre que se adapte a las necesidades reales del cabello y del cuero cabelludo.