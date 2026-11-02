Evítalos: estos son los 3 tejidos que más atraen el olor a sudor

El cuidado de la higiene es algo fundamental y que no debemos dejar pasar, y más si esto ocurre con la ropa, la cual debe estar reluciente en todo momento y limpia. Sin embargo, a veces ocurre que por más limpios que seamos, muchas telas adquieren un olor a sudor y que si se suma a los otros aromas, puede ser algo negativo. En este caso, de acuerdo a lo que explicaron los especialistas, hay tres tejidos que más atraen el olor a sudor y que deberías evitar.

A todos nos ha pasado alguna vez de comprar una prenda que nos guste y al momento de utilizarla, notamos un olor muy fuerte, como si se hubiera usada por largas horas; y eso obliga a que tengamos que descartarla por completo u optar por las que tengan un tejido más acorde. Para esto, hay toda una explicación que debes saber y que no quiere decir que todas las telas tengan mal olor.

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Qué causa el mal olor en las prendas

De acuerdo a lo que explicó la ciencia, el tipo de tejido que lleves influiría en cómo hueles y esto tiene que ver con dos factores claves como que la tela retiene el sudor y cómo gestiona la humedad; y es que de por sí, el sudor no huele, el mal olor se hace presente cuando las bacterias que habitan en nuestra piel descompone sustancias que están presentes en el sudor. Por eso, es que hay tres tejidos que debes evitar.

Los 3 tejidos que más atraen el mal olor a sudor

Nylon: se fabrica mediante procesos químicos a partir de materias primas que suelen proceder del petróleo. Es ligero y resistente y si bien absorbe menos la humedad que el algodón; retiene compuestos olorosos del sudor y el sebo