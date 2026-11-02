La Granja VIP: estos son los CUATRO finalistas que pelearán por ser Capataz en la semana 9

Este lunes 2 de noviembre se llevará a cabo la novena Prueba del Capataz donde se conocerá al nuevo líder semanal de La Granja VIP luego de que Bebeshita haya ocupado dicho rol en la semana anterior. Los primeros juegos clasificatorios ya se llevaron a cabo y se definieron a los cuatro finalistas que pelearán por la inmunidad.

Mario ‘Mono’ Osuna fue el primer finalista confirmado para disputar la Prueba del Capataz por haber obtenido el poder del ‘Más Gallito’ durante la Asamblea de la semana pasada. Por su parte, Rafael Mercadante será otro de los finalistas por haber ganado el juego de los hombres, mientras que Natalia Alcocer y Niurka Marcos clasificaron por ser las dos mejores en la prueba de mujeres.

Los cuatro finalistas para la novena Prueba del Capataz de La Granja VIP

Luego de los juegos clasificatorios, la final por obtener el rol de Capataz quedó conformada por los siguientes Granjeros:



Mono Osuna.

Rafael Mercadante.

Natalia Alcocer.

Niurka Marcos.

|Crédito: La Granja VIP

Cabe resaltar que el ganador de la Prueba del Capataz obtendrá inmunidad durante la novena semana, por lo que no podrá ser nominado y seguirá en La Granja VIP hasta la semana siguiente. Además, tendrá acceso a la suite del Capataz y podrá escoger a un acompañante para compartir este privilegio, siempre y cuando no sea decisión del público.

¿Qué beneficios tiene el Capataz en La Granja VIP?

El ganador de la Prueba del Capataz obtendrá inmunidad durante la novena semana, por lo que no podrá ser nominado y asegurará su permanencia en La Granja VIP. De esta manera, tendrá la posibilidad de afrontar los próximos días sin el riesgo de quedar fuera por decisión del público.

Además, tendrá acceso a la suite del Capataz, un espacio que cuenta con cama amplia, baño privado, jacuzzi y alimentos especiales. Este privilegio podrá compartirlo con otro Granjero, aunque la elección del acompañante puede quedar en manos del público mediante las votaciones, como ya ocurrió en semanas anteriores.

¿A qué hora es la novena Prueba del Capataz de La Granja VIP?

La novena Prueba del Capataz se disputará este lunes 2 de noviembre durante la gala que comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. A lo largo de la transmisión se conocerá quién de los cuatro finalistas se quedará con el liderazgo semanal del reality.

Podrás seguir la competencia GRATIS y EN VIVO por Azteca UNO, así como en el sitio oficial de La Granja VIP y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Estas opciones te permitirán conocer al nuevo Capataz desde tu televisión, computadora o celular.