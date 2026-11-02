4 plantillas de stickers kawaii de gatitos para imprimir gratis y darle un toque aesthetic a tu laptop

¿Quieres darle un toque único y súper tierno a tu laptop sin gastar demasiado dinero? Los stickers son la opción perfecta, especialmente si representan tu personalidad. Si eres un fiel amante de los gatitos, aquí te compartimos 4 plantillas de gatos kawaii, listas para descargar e imprimir. ¡Hay desde michis dormilones hasta animalitos acompañados de su bebida favorita! Echa un vistazo y elige las estampas que más te gusten.

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4 plantillas de stickers kawaii de gatitos para descargar e imprimir; son perfectos para decorar tu laptop

Gatitos girly: Si te gustan los diseños románticos, con una vibe súper girly, esta plantilla es perfecta para ti, pues cuenta con distintos gatitos acompañados de elementos súper aesthetic, como corazones y fresas. Este tipo de estampas quedan perfectas en laptops plateadas o rosas, además de que aportan un acabado delicado y bonito.

Gatitos durmiendo: Si eres de las que prefiere quedarse en casa, disfrutando de una buena serie, película o libro, mientras está en la cama, estas plantillas hacen el match perfecto con tu personalidad, pues cuenta con diversos gatitos dormilones, acurrucados y descansando. Se trata de una decoración relajada, pero muy linda.

Gatitos negros: Si buscas una decoración más sencilla e igual de adorable, pero no te gustan los tonos pasteles ni los diseños coloridos, no te preocupes. Aquí te compartimos una plantilla con gatitos negros. Se trata de la mezcla perfecta entre lo simple y lo kawaii.

Gatitos con matcha: Otra opción divertida y con un toque súper aesthetic y único son los gatitos acompañados de tus bebidas o postres favoritos. Si eres amante del matcha, esta plantilla de stickers te encantará, pues cuenta con diseños súper adorables con ese tono verde, característico de este sabor.



¿Cómo descargar e imprimir los stickers? Así puedes hacer tus propias estampas kawaii de gatitos

Elige el diseño que más te guste, da click sobre él y, una vez que se abra la publicación original en Pinterest, descárgalo en tu ordenador o celular. Ajusta las plantillas al tamaño de tu preferencia en un archivo digital y envíalo a imprimir. Recuerda que el papel adhesivo es la mejor opción. De tal modo, puedes recortar cada diseño por separado y pegarlo directamente sobre tu laptop. Como tip extra, también existe el papel adhesivo glossy, que ofrece un acabado súper brillante y aesthetic. Y listo. No tienes nada más que hacer que decorar.