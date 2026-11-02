5 Uñas almendradas con efecto espejo y francesas: los diseños más elegantes que llaman la atención

Cuando pensamos en manicuras francesas pensamos en el mismo estilo de siempre, donde vemos la línea blanca sobre la punta de la uña, pero ahora todo es distinto, ya que puedes encontrar todo tipo de estilo, teniendo una amplia gama de opciones. Si estas en busca de diseños más elegantes en uñas almendradas, te traemos 5 ideas que puedes usar en francés con el efecto espejo, alternativas que vas a lucir en tus manos.

5 Uñas almendradas con efecto espejo y francesas

Uñas almendradas: efecto dorado y espejo

Una de los diseños más elegantes y modernos que puedes escoger, es que en tus uñas almendradas hagan un francés delgado, pero que sobre la línea agreguen el efecto espejo en dorado, parecerá que tienes oro decorando tu manicura. Un estilo que se encargara de atraer todas las miradas.

Uñas almendradas: efecto glazed o espejo encima

Aunque el efecto espejo es más visible sobre el color negro, es posible que estés buscando un look más discreto. Puedes pedir uñas francesas difuminadas y encima colocar el efecto, le dará un brillo llamativo pero sin ser algo excesivo.

Uñas almendradas: Francés negro

Usualmente, el diseño francés suele hacerse con blanco, pero en la actualidad es posible realizarlo con todo tipo de colores. Para mantener los diseños más elegantes, puedes pedir que la línea sea de color negro y encima colocar el efecto espejo para darle ese impactante brillo, incluso podrás reflejarte.

Uñas almendradas: Frances y fondo con brillo

Otra alternativa que puedes aplicar en tus uñas almendradas, es hacerlas todas francesas y añadir encima el efecto. Sellamos todo el trabajo para encima de la capa transparente añadir el espejo en polvo, eso se encargará de darle un brillo intenso a toda tu manicura al instante.

Uñas almendradas: Oro derretido

Por último, si quieres algo elegante pero que no tenga un estilo tan convencional, puedes hacerte un francés en negro, pero dándole ese aspecto de que se derrite, finalmente encima coloca el efecto. Al final, parecerá que tendrás oro liquido en tus manos, una gran alternativa para usar en tus manos.