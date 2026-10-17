Cómo limpiar una tabla de cortar y cuándo conviene reemplazarla

La tabla de madera es uno de los utensilios más utilizados dentro de la cocina, y es que su función es clave para realizar todo tipo de preparaciones; y es que es donde se manipula el alimento previo a que sea cocinado, por lo que generalmente se cortan desde carnes, verduras y otros productos. Sin embargo, hay algo que es fundamental y estamos hablando de la limpieza, ya que hay que saber cómo hacerlo, qué productos utilizar y cuándo cambiarla, por lo que tienes que seguir el consejo de los especialistas.

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Tal como lo mencionábamos, la tabla de madera es uno de los utensilios más importantes de todos, y que tiene la particularidad de utilizarse para la manipulación de los alimentos, donde no sólo se cortan o trocean todo tipo de carnes, sino verduras y otros productos. Entre las ventajas, hay que mencionar que se destaca por proteger el filo de los cuchillos, ofrecen una mayor estabilidad al cortar, y contar con propiedades antimicrobianas naturales.

Por otro lado, cada vez que la tabla de madera es utilizada, debemos asegurarnos de realizar una buena limpieza, y es que esto permitirá que la sigamos usando por varios años, y evitar así la aparición de bacterias, de malos olores o de la contaminación en los alimentos, causando severas enfermedades. Por este motivo, es que hay un ingrediente que podrás hacer para dejarla totalmente limpia.

De acuerdo a lo que explicaron los expertos en limpieza, lo que debes usar para poder dejar reluciente la tabla de madera de la cocina es medio limón. Luego, el resto de los pasos es muy sencillo y no llevará mucho tiempo.

Cómo limpiar la tabla de madera para cortar

Frotar el medio limón de manera enérgica sobre la superficie de la tabla y esto ayudará a extraer la suciedad acumulada, que se verá reflejada como restos blancos sobre la madera El aceite natural del limón ayudará a hidratar y conservar la madera Utilizar papel de cocina para retirar todos los residuos y restos blancos que hayan quedado sobre la tabla acumulados durante el proceso

Cauándo debes cambiar la tabla

Por otro lado, si te preguntas cuándo es momento de cambiar la tabla de madera, hay algunos indicios que nos indican que hay que reemplazarla, como la aparición de surcos o cortes profundos; grietas y deformaciones o manchas persistentes.