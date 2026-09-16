3 diseños de piñatas caseras de Chimuelo, de ‘Cómo entrenar a tu dragón’, para los cumpleaños de los niños

No hay dudas de que la piñata se ha convertido en uno de los elementos decorativos más importantes de todos, con una larga tradición y que continúa vigente, ya que es una manera diferente de decorar todo tipo de eventos, especialmente las fiestas de cumpleaños infantiles, donde los niños eligen una temática para sus piñatas. A su vez, no es necesario gastar demasiado dinero, ya que se puede hacer en casa, como estos tres diseños inspirados en Chimuelo, de Cómo entrenar a tu dragón.

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Las piñatas son aquellos elementos decorativos que se elaboran con diversos materiales como el barro o papel reciclado y cartón, y que puede venir en diversos tamaños y formas; ya que dependerá de los gustos de cada uno. Su origen se remonta hace miles de años, pero en el último tiempo ha estado vinculada a fiestas infantiles porque se pueden rellenar con dulces y juguetes para los más chicos.

A la hora de hacer una piñata en casa, hay que pensar en varios aspectos, principalmente en el personaje que vamos a elegir, ya que a partir de ahí es donde nos fijaremos en el tamaño, la forma, los materiales y colores que necesitamos para el mismo. Una de las temáticas más buscadas por los más pequeños en el último tiempo es Chimuelo de Cómo entrenar a tu dragón.

Qué necesitas para la piñata de Chimuelo

La película Cómo entrenar a tu dragón en su version animada se estrenó en el año 2010 por Dreamworks y luego ha tenido otras entregas y hasta un Live Action y que se basa en la historia de Chimuelo, el personaje que quiere ser cazado por los vikingos. Por eso, es que se ha convertido en tendencia en decoración de fiestas infantiles y para hacer las tres piñatas, necesitarás de materiales básicos como cartón corrugado, foami de color negro o papel crepé, verde para sus ojos y gris; y tijera, pegamento, entre otros.

3 diseños de piñatas de Chimuelo

Piñata del rostro de Chimuelo de tamaño pequeño

Piñata con la silueta completa de Chimuelo

Piñata numérica con la imagen de Chimuelo