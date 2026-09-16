No tires los frascos de vidrio, son un tesoro: cómo reutilizarlos para armar centros de mesa

Si hay un objeto que todos tenemos en el hogar son los frascos de vidrio, los cuales se utilizan para guardar todo tipo de líquidos, y que generalmente vienen con algún producto comestible o para beber y que una vez que se utiliza, tendemos a botarlo a la basura o darle un uso no tan bueno. Es por eso que, los especialistas en la técnica DIY, que consiste en el reciclaje de los objetos en casa, compartió el truco para volver a darles vida a estos recipientes y armar un bello centro de mesa para el 18 de septiembre.

¡Se cambió el look! Fer sorprende con esta DRÁSTICA decisión dentro de La Granja VIP (VIDEO)

Por qué se pueden reutilizar los frascos de vidrio

Los frascos de vidrio son muy útiles dentro del hogar y es que por lo general contienen mermeladas, jaleas o conservas y que sirven para consumir en el día a día; donde se destaca por su durabilidad. Pero, cuando su contenido se vacía, hay personas que tienden a guardar estos recipientes para almacenar otro tipo de objetos que nada tiene que ver con lo alimenticio, y hay quienes se deshacen de ellos.

De acuerdo a lo que manifestaron los especialistas en DIY o Hazlo tú mismo, el hecho de reutilizar los frascos de mermelada, café o conservas es una gran idea porque es algo sostenible, creativa, económica y que podremos utilizar para la decoración hogareña. En este caso, te dejaremos algunas opciones para que los uses para el centro de mesa para el 18 de septiembre por las Fiestas Patrias, siguiendo los pasos de la técnica DIY.

Ideas para reutilizar los frascos de vidrio en estas Fiestas Patrias

Candelabros tricolores con sal: debes tomar un frasco de vidrio bien limpio y seco; rellenar el fondo con una capa de sal marina gruesa mezclada con pintura vegetal verde, agregar una capa intermedia de sal blanca natural y culminar con una capa de sal teñida de rojo y colocar una vela al final

Floreros rústicos envueltos en yute: se trata de un estilo más campesino y elegante; tienes que envolver la mitad del frasco con una tira de hilo de yute y asegurarla con silicona fría y atar un cordel alrededor del cuello del frasco y el toque final es llenarlo con agua e introducir flores frescas de temporada