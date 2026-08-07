Luce unas hermosas cejas y pestañas con este increíble sérum casero

A la hora de las rutinas del rostro no se debe dejar afuera a las pestañas y cejas debido a que son el marco del ojo por lo que se nota su cuidado. En este caso te vamos a recomendar un sérum casero para trabajar su densidad.

La preparación consiste en utilizar linaza y romero para obtener un gel de aplicación. Esto contribuirá a que se vean más densas sin necesidad de comprar productos sintéticos.

¿Cómo preparar el sérum casero?

Para poder preparar este sérum casero, tienes que hervir dos cucharadas de linaza y un puñado de romero en agua durante siete minutos. Debes obtener una consistencia gelatinosa y no líquida.

El siguiente paso es poder colar la mezcla caliente para separar los restos sólidos, luego colócalo en un frasco limpio y deja reposar en el refrigerador durante toda la noche antes de comenzar con su uso.

Cuando vayas a utilizarlo es importante que no coloques en la zona ocular, es decir con la mucosa del ojo para prevenir irritaciones, infecciones o reacciones alérgicas.

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Hay un respaldo científico en cuanto al uso de la linaza y el romero ya que ambos tienen compuestos activos que benefician a la estructura capilar. Algunos de los beneficios son:

