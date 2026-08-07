Luce unas hermosas cejas y pestañas con este increíble sérum casero
Esta mezcla casera te ayudará con la densidad de la zona y las protegerá de los agentes externos.
A la hora de las rutinas del rostro no se debe dejar afuera a las pestañas y cejas debido a que son el marco del ojo por lo que se nota su cuidado. En este caso te vamos a recomendar un sérum casero para trabajar su densidad.
La preparación consiste en utilizar linaza y romero para obtener un gel de aplicación. Esto contribuirá a que se vean más densas sin necesidad de comprar productos sintéticos.
¿Cómo preparar el sérum casero?
Para poder preparar este sérum casero, tienes que hervir dos cucharadas de linaza y un puñado de romero en agua durante siete minutos. Debes obtener una consistencia gelatinosa y no líquida.
El siguiente paso es poder colar la mezcla caliente para separar los restos sólidos, luego colócalo en un frasco limpio y deja reposar en el refrigerador durante toda la noche antes de comenzar con su uso.
Cuando vayas a utilizarlo es importante que no coloques en la zona ocular, es decir con la mucosa del ojo para prevenir irritaciones, infecciones o reacciones alérgicas.
Hay un respaldo científico en cuanto al uso de la linaza y el romero ya que ambos tienen compuestos activos que benefician a la estructura capilar. Algunos de los beneficios son:
- Aporte de ácidos grasos y mucílagos: la linaza es rica en ácidos grasos omega 3 y mucílagos. Así podrás mantener la hidratación en la fibra del pelo, reduciendo la quiebra y aportando una textura en gel de forma natural
- Estímulo de la circulación folicular: el extracto de romero contiene ácido carnosico y aceites esenciales que favorecen la microcirculación en el cuero cabelludo y zonas pilosas, lo que contribuye a la nutrición de los folículos.
- Protección antioxidante: por último, tenemos que mencionar que el romero tiene un alto contenido en antioxidantes que ayudan a proteger las fibras capilares frente al daño ambiental y los radicales libres.