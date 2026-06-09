En qué lugar de la casa debes poner el arroz para que atraiga la abundancia
Es un ingrediente que está muy relacionado con el Feng y que deberías saber dónde colocarlo dentro del hogar.
El arroz es uno de los ingredientes más utilizados con fines culinarios, ya que es conocido por su gran cantidad de propiedades que aporta a la salud y por la facilidad de cocción que tiene. Sin embargo, este clásico alimento originario de Asia se caracteriza por estar relacionado con el Feng Shui, este sistema filosófico de origen chino que busca encontrar la armonía en el hogar; y que en este caso, recomendó donde colocarlo dentro del hogar para que puedas atraer la abundancia.
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Entre las características que debemos mencionar del arroz, es que es una fuente rica en hidratos de carbono complejos, lo que lo convierte en un alimento ideal para aportar energía de forma gradual; pero que también contiene vitaminas del grupo B como el ácido fólico, que son claves para el metabolismo, aportando minerales como magnesio, fósforo y calcio. Pero, además, de sus aportes nutricionales, es que tiene una relación con una antigua disciplina milenaria que tiene como objetivo encontrar la armonía de los espacios.
Que relación tiene el arroz con el Feng Shui
El Feng Shui es una disciplina milenaria que se encarga de encontrar la armonía en los espacios dentro del hogar a través de la combinación de sus elementos y en donde las personas podrán atraer energías positivas y que el Chi pueda influir libremente dentro del hogar. En este caso, te comentamos dónde colocar el arroz para que puedas atraer la abundancia. Y es que este alimento es considerado como un símbolo de la abundancia, la prosperidad material.
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Dónde colocar el arroz para atraer la abundancia
No podríamos mencionar un solo lugar para colocar un recipiente con arroz dentro del hogar, según el Feng Shui; ya que cada espacio dentro del hogar cumple ciertas características y para que podrás atraer la abundancia a tu hogar y la riqueza durante el mes de junio, deberás ponerlo en estos cuatro lugares:
- Cocina: está vinculada con la nutrición y el sustento económico. Colocar el arroz sobre la mesada, cerca de la alacena y junto con una ventana reforzará la idea de abundancia constante
- Puerta de entrada: el acceso al hogar es considerado como ‘la boca del Chi’ que es por donde entrará la energía. Además, tendrás que colocar el tazón de arroz cerca de la puerta y ayudar a atraer la fortuna
- Área de trabajo o estudio: ubicar este alimento en este sitio ayudará a activar oportunidades laborales, crecimiento profesional y proyectos económicos
- Zona de riqueza: el sureste del hogar representa la prosperidad y si colocas este ingrediente en un tazón, ayudará a multiplicar ingresos