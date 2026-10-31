Pablo Montero sorprende a Kunno durante la fiesta del viernes en La Granja VIP: “¿Y ahora sí somos amigos otra vez?”

Pablo Montero se acercó a Kunno durante la fiesta de Halloween del viernes en La Granja VIP y le hizo una pregunta sobre su amistad después de los reclamos que habían intercambiado en la competencia. Junto a la isla donde estaba la comida, el cantante aprovechó una consulta sobre el hielo para hablar de sus diferencias con su compañero.

¿Qué se dijeron Pablo Montero y Kunno en la fiesta de La Granja VIP?

La conversación comenzó cuando el intérprete preguntó dónde había hielo. Después de que Kunno le respondiera, Montero llevó el intercambio hacia otro tema: “¿Ya ahora sí somos amigas otra vez?”. El creador de contenido contestó de inmediato: “Obvio. Sí, sí”.

Pablo también mencionó los señalamientos que había recibido del grupo de Kunno. “Llegaron y me tiraron un montón”, expresó. Su compañero respondió: “Pero no, ya sabes cómo es esto”. Antes de retirarse de ese espacio, el cantante insistió en que los comentarios lo habían sorprendido: “No me las esperaba, ¿eh? Jamás”.

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Cuando Montero se alejó, Manelyk González le compartió a su amigo su interpretación del acercamiento. “Ya entendí todo”, comentó, y después sostuvo que el intérprete le había hablado así porque, según ella, había tomado una copa de vino.

Mane contó que también había conversado con Pablo durante la celebración. Según relató, él le había reclamado algo que ella le dijo y le expresó que la quería mucho. La granjera explicó que su respuesta fue: “Pues mentiste, ¿qué querías que dijera?”.

Más adelante, todavía durante la fiesta, Manelyk y el cantante volvieron a cruzarse, intercambiaron brevemente otras palabras y se dieron un abrazo corto.

¿Por qué habían discutido Pablo Montero, Kunno y Manelyk González?

El encuentro ocurrió después de varios reclamos durante La Asamblea del miércoles 28 de octubre. Mane nominó al intérprete y lo cuestionó por lo que consideró una falta de respeto hacia Tío Pepe. Por su parte, Kunno calificó su juego como aburrido y decepcionante, además de reprocharle el uso de groserías en las confrontaciones.

Otros integrantes del grupo también lo señalaron. Daniela Alexis, “La Bebeshita”, cuestionó su trato hacia Kunno y su comportamiento con Tío Pepe; Mario “Mono” Osuna coincidió en este último reclamo.

Los enfrentamientos continuaron el jueves, cuando Kunno le reprochó que hubiera hecho comentarios sobre los cuerpos de las mujeres y cuestionó que se presentara como un caballero.