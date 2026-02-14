Diseño de uñas: La manicura cervatillo es tendencia en el 2026

Las tendencias en el mundo de la manicura van cambiando constantemente por lo que siempre hay para todos los gustos y preferencias. Es por esto que hay una gran cantidad de diseños a los que puedes acudir para lucir hermosa.

Para esta temporada las uñas animal print se siguen imponiendo como las preferidas, pero sobre todo las cervatillos que son diseños muy originales. Presta atención y pon a prueba esta manicura.

¿Cómo es la manicura cervatillo?

Cuando hablamos de animal print lo primero que se viene a la mente es el leopardo que sigue presente, pero se le agrega compañía. La nueva tendencia es la manicura cervatillo, estilo Bambi que se caracteriza por uñas esmaltadas en marrón discreto con motitas blancas.

Tal vez pienses que puede ser muy infantil este diseño o incluso “friki”, pero en realidad la popularidad ha ido creciendo a pasos agigantados debido a que son muy versátiles por lo que pueden ser combinados con colores neutros.

Es decir que se trata de tonos canela, café o marrones claros que pueden aplicarse tanto como una capa traslúcida como una opaca. Pero la genialidad está en crear un degradado para darle mucho más estilo.

Tienes que pensar en recrear el pelaje de un cervatillo, por lo que su tripita debe ser más blanca y su lomo más oscuro. Si quieres lograr esto pues tienes que utilizar dos o más esmaltes de uñas, difuminando el paso de un color a otro.

Cuando llegue el momento de realizar las características motitas blancas, toma un pincel de nail art o un puntero y saltea por uñas, huyendo de formas regulares.

Por otro lado, también puedes seguir optando por la manicura de leopardo o carey (inspirada en el caparazón de las tortugas), siguen siendo una de las más utilizadas por lo que comparten su popularidad con las uñas cervatillos.

