3 diseños de piñatas caseras de Mushu de Mulán: fáciles y divertidas

Una de las películas animadas más populares de Disney es ‘Mulán’, que fue estrenada en el año 1998 y que trata la historia de una joven llamada Mulan que para evitar el alistamiento de su padre, se viste como hombre y se enlista en el ejército imperial para hacerle frente a la invasión de los hunos. Es un personaje que se ha ganado el cariño de muchos niños y es por eso que vuelve a ser temática de decoración de cumpleaños infantiles, por lo que te dejaremos algunas ideas de piñatas inspiradas en ‘Mushu’.

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Desde su estreno a fines de la década del ’90 que Mulán se convirtió en una de las películas animadas más populares y más vistas de todas; y que trata la historia de esta joven que decide enlistarse en el ejército para salvar a su hombre, pero haciéndose pasar por hombre y acompañada de un dragón parlante llamado ‘Mushu’ y que es el fiel compañero de este personaje.

Quién es Mushu

Para aquellos que no saben, ‘Mushu’ es un dragón chino, guardián espiritual de la familia de Mulán y que acompaña al personaje durante su aventura, pero que perdió el puesto de confianza luego de un error del pasado. Es tal la popularidad de este film animado es que se ha convertido en temática de cumpleaños infantiles y que no puede faltar en ninguna decoración.

Qué necesitas para la piñata de Mushu

Las piñatas son elementos decorativos que no pueden faltar en ningún cumpleaños infantil, por lo que podrás hacer algunos diseños para la fiesta de tu hija, inspirada no el personaje principal de Mulán sino en ‘Mushu’ y que son fáciles de hacer, donde necesitarás de cartones, papel crepé rojo y amarillo, blanco, celeste, negro, y rosa para algunos detalles; tijera, cuerda resistente y silicona caliente.

3 diseños de piñatas de Mushu

Piñata de Mushu de Mulán con el cartel del cumpleaños

Piñata de Mushu con el nombre debajo

Piñata de Mushu pequeña con sus brazos abiertos