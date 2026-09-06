3 diseños de piñatas caseras de Zootopía, ideales para los cumpleaños de los niños

La piñata es uno de los elementos decorativos más importantes que nos encontramos dentro de una fiesta infantil, teniendo en cuenta que se caracteriza por albergar todo tipo de dulces, sorpresas y que a los niños les encanta. Se trata de una manualidad que no es necesario gastar tanto dinero para tenerla, sino que con un poco de creatividad podremos crear una linda posada. En este caso, te traemos tres ideas para que personalices tu piñata de Zootopia y que les encantará a los más pequeños.

Al Extremo | Programa completo del sábado 5 de septiembre 2026

En toda fiesta infantil, tal como lo mencionamos, no puede faltar la piñata, teniendo en cuenta que estamos hablando de una decoración que está siempre presente, y que se caracteriza por tener diversos tamaños, formas y que dependerá de la elección de cada niño. Por lo general, se suele hacer con cartón para que sea más fácil romperse o de barro, y si bien hay quienes lo compran en lugares especializados, se puede hacer de forma fácil.

A la hora de elegir una temática de decoración para la piñata, es fundamental tener en cuenta la temática que esté presente o que sea tendencia y es que seguramente se basará en personajes de ficción, de dibujos animados, de películas, de videojuegos, entre otros. En este caso, una de las películas más exitosas y que ha tenido popularidad es ‘Zootopia’, que estrenó recientemente la segunda película y es muy querida por los niños.

Qué necesitas para la piñata de Zootopia

Para aquellos que no saben de qué hablamos, ‘Zootopia’, es una película de Disney que trata sobre una ciudad bajo este nombre donde muchos mamíferos viven y se desarrollan y la conejita ‘Judy’ se convierte en la primera conejita de un cuerpo policial compuesto por animales duros. Y para eso, hay piñatas inspiradas en estos personajes y necesitarás de cartón corrugado, papel crepé de color azul, gris y blanco o naranja, verde y café. A continuación, te dejaremos tres diseños para que hagas.

3 diseños de piñatas de Zootopia