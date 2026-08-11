"¡No puedo seguir comiendo!": La Chef Zahie Téllez EXPLOTA por el platillo de Antrax en MasterChef 24/7

La gala por el Pin del Chef y el Pin Negro de este 10 de agosto posiblemente le causó un déjà vu a más de uno, pues la primera degustación dejó al Chef invitado Luis Chiu y a los paladares más exigentes de México con muy mal sabor de boca, pero posiblemente el caso más llamativo fue el de Antrax y es que su platillo causó la molestia de Zahie Téllez. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Para el primer reto de la gala, los cocineros se enfrentaron a las cajas misteriosas, las cuales contenían ancas de rana, calamar, anguila, caracol y almeja chiluda y es que tuvieron que preparar sus platillos con ingredientes babosos.

Pese a las consejos de los Chefs, la primera degustación no salió según lo esperado y es que la mayoría de los cocineros recibieron comentarios negativos, pero especialmente Antrax, quien tuvo que cocinar con calamar.

Durante la degustación de su propuesta, Zahie Téllez no ocultó su molestia con el resultado y es que tuvo que escupir lo que probó. La Chef afirmó que no podía seguir comiendo y se dijo muy enojada debido a que los cocineros ignoraron los consejos que les dieron los paladares más exigentes de México cuando visitaron sus estaciones.

Hablando del caso de Antrax, Téllez lo puso en evidencia al señalar que le había dicho que tenía muy poco tiempo para llevar a cabo su platillo, el cual "no se podía comer" debido a que estaba crudo, ya que necesitaba cocción; "el chicharrón prensado es demasiado para algo tan delicado como un calamar", sentenció la Chef.

“Incomible tu plato": La Chef Zahie explota contra Antrax al entregar un platillo crudo en MasterChef 24/7

La Chef cuestionó a Antrax en torno a si lo había probado y lo exhortó a pasar al frente para hacerlo y compartió que ella y sus colegas solamente buscan ayudarlos a que preparen los mejores platillos posibles. Luego de afirmar que su plato era "incomible", le dijo que pasara a su lugar.

Cabe señalar que Antrax se convirtió en el portador del Pin Negro, mientras que Ixdit y Michelle pasaron al segundo reto de la noche, al igual que Daniela al ser la cocinera con el mayor número de votos por parte del público.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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