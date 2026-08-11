Poner bicarbonato en las juntas del baño: quiénes lo recomiendan y para qué sirve
Es uno de los ingredientes más usados y este es el motivo por el cual lo podrás aplicar.
El baño es uno de los lugares más importantes que tiene el hogar, pero a su vez uno de los más expuestos a que aparezcan todo tipo de bacterias, gérmenes y suciedad; y que en caso de no limpiarlo con frecuencia, vamos a tener algunos problemas que será algo complejo. Uno de los principales problemas a los que nos exponemos es que se acumule suciedad en la junta de los baños o cerámicas y lo mejor que podrás hacer para limpiarlas es utilizando bicarbonato de sodio.
Tal como lo mencionamos, el baño es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, y que en caso de no realizar una limpieza frecuente, es probable que este cuarto se acumule de bacterias, de suciedad y hasta de humedad, y puede ser una mezcla bastante perjudicial para la salud. Además, es muy común que entre las juntas de las cerámicas se acumule suciedad y que será un gran inconveniente.
Los factores que debemos mencionar acerca de por qué se acumula suciedad en las juntas del baño, hay que destacar que se debe a que la silicona son porosas y retienen humedad constante; por restos de jabón o de champú, grasa corporal y polvo ambiental. Por eso, es que los especialistas recomiendan utilizar un ingrediente muy común en la cocina como lo es el bicarbonato de sodio y es por este motivo que lo recomiendan.
El bicarbonato de sodio es uno de los productos de limpieza más utilizados en el hogar y que más allá de ser muy económico, contribuirá a que se desprenda la suciedad gracias a la acción abrasiva; y a continuación, te dejaremos cuáles son los tres materiales que necesitas.
Ingredientes para esta mezcla y colocar en la junta del baño
- 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
- Pasta de dientes
- Agua para formar una pasta
- Cepillo de dientes viejo
- Paño limpio
Cómo limpiar la junta del baño con bicarbonato de sodio
- Mezclar el bicarbonato de sodio con agua hasta obtener una pasta espesa y añadir la pasta de dientes logrando una mejor textura
- Aplicar directamente la mezcla sobre las juntas de azulejos y procura cubrir laszonas donde haya más acumulación de suciedad
- Dejar actuar la pasta entre 10 a 15 minutos y ayudará a aflojar la suciedad adherida
- Frotar las juntas con el cepillo usando movimientos circulares
- Retirar los residuos con un paño húmedo y enjuagar con agua limpia y repetir el proceso hasta lograr un buen resultado